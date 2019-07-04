Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»РИА Новости 11:50
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика
Путин высказался о планах после президентского срока
Владимир Путин рассказал о планах после завершения президентского срока.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 млн рублей кассиршу
Кассир банка в Салавате задержана по подозрению в хищении более 20 млн рублей на съемной квартире в Казани.
Обновлено в 17:58
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Наука
Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Здоровье
Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой
Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Кино
Вышел трейлер сериала о Wu-Tang Clan
Обновлено в 10:06
Финансы
Сбербанк получил от «Мечела» новую финансовую модель
Сбербанк получил от горно-металлургической компании «Мечел» обновленную финансовую модель. На данный момент компания проводит ее анализ.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына
На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Здоровье
Воронежские врачи объяснили рост онкозаболеваний в регионе
В департаменте здравоохранения Воронежской области в четверг, 4 июля, объяснили серьезный рост числа онкологических заболеваний, выявленный в регионе в 2019 г. По словам врачей, изменения обусловлены не «вспышкой» подобных проблем или искусственным занижением статистики, а улучшением профилактической работы и нововведениями при учете смертности от конкретных диагнозов.
Обновлено в 16:02
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 14:30
Политика
Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате
Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25
Кино
Третий сезон сериала Stranger Things вышел на Netflix
Обновлено в 11:04
Общество
Умерла ветеран диссидентского движения СССР Мальва Ланда
Обновлено в 06:47
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу
Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10