Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»РИА Новости 11:50

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
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Шведский суд лишил Литву надежды на 1,5 млрд евро от Газпрома

Взгляд.ру10:46

Литва проиграла новый суд Газпрому

REGNUM11:06

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

РБК13:20

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

РИА Новости11:50

Литва примет решение по иску к «Газпрому» после оценки мотивов суда Швеции

ТАСС11:22

Суд отказался поддержать Литву в споре с «Газпромом»

Газета.Ru13:44

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от «Газпрома» 1,5 млрд евро переплаты

Интерфакс10:23
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика

Путин высказался о планах после президентского срока

Владимир Путин рассказал о планах после завершения президентского срока.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 млн рублей кассиршу

Кассир банка в Салавате задержана по подозрению в хищении более 20 млн рублей на съемной квартире в Казани.
Обновлено в 17:58
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Наука

Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака

Обновлено в 11:04
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Здоровье

Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой

Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Политика

МИД Украины вызвал посла Венгрии

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Кино

Вышел трейлер сериала о Wu-Tang Clan

Обновлено в 10:06
Происшествия

Москалькова обратилась в прокуратуру по делу сестер Хачатурян

Обновлено в 15:18
Финансы

Сбербанк получил от «Мечела» новую финансовую модель

Сбербанк получил от горно-металлургической компании «Мечел» обновленную финансовую модель. На данный момент компания проводит ее анализ.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына

На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Культура

Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Здоровье

Воронежские врачи объяснили рост онкозаболеваний в регионе

В департаменте здравоохранения Воронежской области в четверг, 4 июля, объяснили серьезный рост числа онкологических заболеваний, выявленный в регионе в 2019 г. По словам врачей, изменения обусловлены не «вспышкой» подобных проблем или искусственным занижением статистики, а улучшением профилактической работы и нововведениями при учете смертности от конкретных диагнозов.
Обновлено в 16:02
Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 14:30
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате

Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25
Кино

Третий сезон сериала Stranger Things вышел на Netflix

Обновлено в 11:04
Общество

Умерла ветеран диссидентского движения СССР Мальва Ланда

Обновлено в 06:47
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу

Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10
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