Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»РИА Новости 11:50

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
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Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»

Коммерсантъ18:56

Шведский суд лишил Литву надежды на 1,5 млрд евро от Газпрома

Взгляд.ру10:46

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

РИА Новости11:50

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

РБК13:20

Литва примет решение по иску к «Газпрому» после оценки мотивов суда Швеции

ТАСС11:22

Литва проиграла новый суд Газпрому

REGNUM11:06

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от «Газпрома» 1,5 млрд евро переплаты

Интерфакс10:23
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Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно

Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Общество

7 стран, где вам еще и «приплатят», если вы решитесь туда переехать

Возможно, звучит несколько абсурдно, однако в мире есть несколько стран, которые готовы оказать материальную поддержку всем тем, кто решится поселиться на их территории.
Обновлено в 17:00
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

Обновлено в 13:54
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

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Политика

В Словакии разрабатывают резолюцию об отмене антироссийских санкций

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.
Обновлено в 18:51
Общество

Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Обновлено в 20:00
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес

Умер испанский актер Артуро Фернандес

В Испании в возрасте 90 лет умер известный актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля пишет газета ABC.
Обновлено в 06:22
Политика

В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес

Асмус назвала трех самых красивых женщин России

Обновлено в 14:48
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество

Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Политика

Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

Обновлено в 17:05
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Обновлено в 18:39
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате

Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
Обновлено в 03:18
Экономика

Подписан закон о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки

Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

В Кентукки вторые сутки горит склад бурбона Jim Beam

Сутки продолжается пожар на складе бурбона Jim Beam в американском штате Кентукки. Горящий виски растекается по реке.
Обновлено в 18:20
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Кино

Русалочку в новой экранизации Disney сыграет темнокожая актриса

Американская темнокожая актриса Холли Бэйли сыграет Ариэль в новой экранизации «Русалочки» Disney. Об этом компания сообщила в Twitter.
Обновлено в 02:42
Политика

Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре

Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой

Обновлено в 17:24
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Футбол

Сборная Перу унизила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено вчера в 22:45
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
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