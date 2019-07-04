Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

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Общество 7 стран, где вам еще и «приплатят», если вы решитесь туда переехать Возможно, звучит несколько абсурдно, однако в мире есть несколько стран, которые готовы оказать материальную поддержку всем тем, кто решится поселиться на их территории.

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