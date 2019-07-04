Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Футбол Моуринью не исключил, что вернется в Италию В Италии специалист возглавлял «Интер», с которым дважды становился чемпионом серии А, выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии, а также с командой выиграл Лигу чемпионов.

Экономика Благовещенск получит статус «Свободного порта» через три месяца Как заявляют в правительстве Приамурья, статус «Свободного порта» позволит ввести на территории Благовещенска упрощенный визовый режим «электронной визы», что коренным образом может сказаться на туристическом обороте города с учётом ввода в эксплуатацию моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.

Спорт Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.

Космос Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с российским спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками.

Общество Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.

Происшествия Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Футбол Источник сообщил, какая у Гризманна в «Барселоне» будет зарплата Отмечается, что оклад Гризманна не будет фиксированным, а будет увеличиваться от времени пребывания игрока в команде: 18 миллионов евро — первый и второй сезоны, 21 (3), 23 (4), 25 (5). Напомним, что с 1 июля отступные за французского игрока составляют 120 миллионов евро вместо двухсот.

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.

Политика В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФ Резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы.

Интернет Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с помощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.

Политика С 1 октября на 4,3% повысят оклад военнослужащих и правоохранителей Соглaсно постaновлению, с учетом уровня инфляции с 1 октября нa 4,3% будут повышены оклaды по должностям и звaниям военнослужaщих, сотрудников оргaнов внутренних дел, учреждений и оргaнов уголовно-исполнительной системы, федерaльной противопожaрной службы, a тaкже тaможенных оргaнов, пишет ТАСС.

Энергетика «Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

Транспорт Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.

Космос SpaceX потеряла еще три спутника в космосе 30 июня компания Илона Маска SpaceX сообщила, что потеряла не менее трех из 65 запущенных в конце мая спутников для обеспечения планеты интернетом Starlink.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Политика Полномочия органов местного самоуправления обсудят осенью Комитет ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления представит в Минфин, Минэкономразвития и Минюст рекомендации по снятию излишних компетенций с МСУ и определению их полномочий.

Общество Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества — мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».

Общество «Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.

Экономика В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.

Транспорт ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.