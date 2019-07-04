Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»РИА Новости 11:50

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
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Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»

Коммерсантъ18:56

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от «Газпрома» 1,5 млрд евро переплаты

Интерфакс10:23

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

РБК13:20

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

РИА Новости11:50

Литва примет решение по иску к «Газпрому» после оценки мотивов суда Швеции

ТАСС11:22

Литва проиграла новый суд Газпрому

REGNUM11:06

Шведский суд лишил Литву надежды на 1,5 млрд евро от Газпрома

Взгляд.ру10:46
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Кино

Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

Обновлено вчера в 18:10
Общество

Россиянам показали облик плацкартов с удлиненными полками

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД) показала концепцию нового плацкартного вагона с длинными полками.
Обновлено в 14:02
Авто

Chevrolet готовит внедорожный минивэн на базе китайского Baojun RM-5

Компания General Motors совместно с автогигантом SAIC готовит к дебюту новый внедорожный компактвэн Baojun RM-5.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно

Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Здоровье

Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей

Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 14:08
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Экономика

«АЛРОСА» продала крупные алмазы в Гонконге на $10,3 млн

Обновлено в 13:12
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Футбол

Опубликован трейлер фильма о Льве Яшине

Обновлено в 10:06
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Общество

Губернатор ввел в Иркутской области новый вид компенсаций для пострадавших от паводка

Обновлено в 20:45
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео

Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ

Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Политика

«Нафтогаз» готовится прекратить транзит газа из России

Коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что компания готовится полностью прекратить транзит российского газа с 2020 года.
Обновлено в 08:46
Здоровье

В мечетях Новосибирска начали ставить прививки от менингита

В двух мечетях Новосибирска начали прививать прихожан от менингококковой инфекции — после вспышки заболевания прививочные пункты открылись в мечетях на улицах Красина и Мира.
Обновлено в 20:20
Происшествия

Внук Назарбаева покусал лондонского полицейского

Обновлено в 21:31
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram

Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено в 12:15
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено в 11:05
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Экономика

РФПИ и CDP подписали соглашение об инвестициях в 300 млн евро

Объем совместных инвестиций в течение ближайших трех лет в рамках соглашения составит до 300 млн евро.
Обновлено в 11:19
Общество

«Русал» залил Свердловскую область промышленными отходами. Предприятие оттягивает рекультивацию из-за финансовых потерь

Суд отказал Росприроднадзору в требованиях "Объединенная компания Русал Уральский алюминий", управляющая активами одноименного предприятия на территории Свердловской области, отказалась проводить рекультивацию своих шламохранилищ в Краснотурьинске.
Обновлено в 15:48
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