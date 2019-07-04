Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»РИА Новости вчера в 11:50

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
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Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»

Коммерсантъвчера в 18:56

Шведский суд лишил Литву надежды на 1,5 млрд евро от Газпрома

Взгляд.рувчера в 10:46

Литва проиграла новый суд Газпрому

REGNUMвчера в 11:06

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

РИА Новостивчера в 11:50

Литва примет решение по иску к «Газпрому» после оценки мотивов суда Швеции

ТАССвчера в 11:22

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

РБКвчера в 13:20

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от «Газпрома» 1,5 млрд евро переплаты

Интерфаксвчера в 10:23
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Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Обновлено вчера в 19:03
Политика

Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей

Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании

Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Спорт

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции

Бубка с 2008 года и по настоящее время является действующим членом МОК.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Политика

На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР

На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Музыка

Петербургский фестиваль возглавил топ событий на июльских выходных

Рейтинг лучших фестивалей на открытом воздухе составляли исходя из анализа уникальности и популярности событий июльских выходных.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений

«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство

Обновлено в 03:42
Общество

Половина россиянок поддержали сокращение списка «неженских» профессий

Из опрошенных мужчин 43 процента одобрили сокращение списка «неженских» профессий, 34 процента выступили против.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной

В какой-то момент Литвинова начинает себя критиковать, заявляя, что она страшная. Отметим, что подписчики вступили в спор со звездой.
Обновлено в 01:32
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные файлы базы химоружия

Портон-Даун - одна из самых секретных военных баз в мире, которая в период Первой мировой войны участвовала в изготовлении химоружия.
Обновлено в 02:09
Политика

Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи

Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Происшествия

Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением

Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рост одобрения деятельности Путина

Опрос «Левада-центра» показал, что большая часть россиян (68%) одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 03:20
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Политика

Путин обратил внимание на противоречивые заявления Зеленского

Ранее эксперт констатировал: выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо – Зеленский крайне слабо контролирует ситуацию в своей стране.
Обновлено вчера в 14:10
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Космос

Астроном-любитель снял самый секретный американский шаттл

Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг смог сфотографировать в космосе орбитальный испытательный корабль США - X-37B.
Обновлено в 03:27
Общество

Назначения и отставки. В Челябинске свой пост покинул Сергей Шумаков

Градоначальник посоветовала Сергею Шумакову покинуть свой пост, что он и сделал.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Политика

Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено в 01:11
Политика

США и Китай продолжат торговые переговоры на следующей неделе в Пекине

Стороны решили возобновить переговоры на саммите G20 в Осаке в конце прошлого месяца.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Обновлено в 03:08
Здоровье

Врачи не советуют спать с кошками

Обновлено вчера в 21:21
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился

Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
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