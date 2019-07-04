Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»РИА Новости вчера в 11:50
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
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Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от «Газпрома» 1,5 млрд евро переплаты
Интерфаксвчера в 10:23
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Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей
Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании
Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
Бубка с 2008 года и по настоящее время является действующим членом МОК.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Музыка
Петербургский фестиваль возглавил топ событий на июльских выходных
Рейтинг лучших фестивалей на открытом воздухе составляли исходя из анализа уникальности и популярности событий июльских выходных.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений
«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство
Обновлено в 03:42
Общество
Половина россиянок поддержали сокращение списка «неженских» профессий
Из опрошенных мужчин 43 процента одобрили сокращение списка «неженских» профессий, 34 процента выступили против.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной
В какой-то момент Литвинова начинает себя критиковать, заявляя, что она страшная. Отметим, что подписчики вступили в спор со звездой.
Обновлено в 01:32
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные файлы базы химоружия
Портон-Даун - одна из самых секретных военных баз в мире, которая в период Первой мировой войны участвовала в изготовлении химоружия.
Обновлено в 02:09
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Происшествия
Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рост одобрения деятельности Путина
Опрос «Левада-центра» показал, что большая часть россиян (68%) одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 03:20
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Путин обратил внимание на противоречивые заявления Зеленского
Ранее эксперт констатировал: выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо – Зеленский крайне слабо контролирует ситуацию в своей стране.
Обновлено вчера в 14:10
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Космос
Астроном-любитель снял самый секретный американский шаттл
Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг смог сфотографировать в космосе орбитальный испытательный корабль США - X-37B.
Обновлено в 03:27
Общество
Назначения и отставки. В Челябинске свой пост покинул Сергей Шумаков
Градоначальник посоветовала Сергею Шумакову покинуть свой пост, что он и сделал.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Политика
Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено в 01:11
Политика
США и Китай продолжат торговые переговоры на следующей неделе в Пекине
Стороны решили возобновить переговоры на саммите G20 в Осаке в конце прошлого месяца.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Врачи не советуют спать с кошками
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55