Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать АссанжаВести.Ru 10:38
Шведский суд отказал прокуратуре в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Судья, ведущая процесс, заявила, что одним из оснований для запроса на арест была необходимость в продолжении расследования.
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Происшествия
Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Политика
Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено в 16:48
Гаджеты
LG начинает продажи первого в мире 8K OLED-телевизора
Обновлено в 09:06
Космос
Посмотрите, как выглядит закат с МКС 😍
Кох отмечает, что для астронавтов это довольно редкое явление, поскольку МКС обычно не находится в точке перехода дня в ночь (так называемой сумеречной зоны).
Обновлено в 06:31
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Гаджеты
Apple объявила об отказе от iTunes
Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.
Обновлено в 16:00
Политика
В ПАСЕ предложили сохранять за депутатами голос при пересмотре полномочий их делегации
В регламентном комитете ПАСЕ в понедельник предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.
Обновлено в 14:24
Футбол
Бразильский клуб отказался продать «Зениту» защитника за 20 млн евро
«Зенит» ведет переговоры о покупке 21-летнего левого защитника бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренане Лоди, сообщает издание Gazeta Do Povo.
Обновлено в 15:01
Происшествия
В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено в 15:47
Экономика
Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства
Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Политика
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник
Как сообщил РИА Новости другой источник, Россия не поддержала это заявление из-за того, что считает его избыточным при наличии меморандума.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Обновлено в 10:43
Политика
Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня
Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косове, включая россиянина Михаила Краснощекова, будет вынесена на обсуждение Совета Безопасности 10 июня.
Обновлено в 16:33
Футбол
Модрич седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии
Футбольная ассоциация Хорватии на основе голосования тренеров и профессиональных футболистов наградила полузащитника «Реала» Луку Модрича призом лучшему игроку года.
Обновлено в 09:37
Политика
Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном
Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведёт атомное оружие.
Обновлено в 02:43
Кино
Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:57
Хоккей
Вратарь «Авангарда» хочет перейти в «Чикаго»
Российский вратарь омского «Авангарда» Иван Налимов хочет покинуть КХЛ и продолжить карьеру в «Чикаго Блэкхоукс».
Обновлено в 09:56
Путешествия
Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву
Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Мама Юлии Барановской плачет в ее день рождения
Юлия Барановская принимает поздравления по случаю своего Дня рождения. 3 июня телеведущей исполнилось 34 года.
Обновлено в 09:10
Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Шотландец нашел дома средневековую шахматную фигуру
Обновлено в 09:07
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Музыка
Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд
Обновлено в 15:46