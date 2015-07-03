Происшествия

Суд в Швеции не стал заочно арестовывать АссанжаREGNUM 12:09

Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре Швеции в аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который сейчас отбывает наказание в британской тюрьме. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает SVT со ссылкой на решение суда.
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Шведский суд отказался выдать ордер на арест Ассанжа

Интерфакс10:49

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

РИА Новости10:29

Суд в Швеции отказался заочно арестовать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

Эхо Москвы12:00

Ассанж может приехать в Швецию для сотрудничества со следствием

RT на русском10:47

Шведский суд не стал арестовывать Ассанжа

Росбалт10:29

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. В чем обвиняют основателя WikiLeaks

ТАСС11:27

Шведский суд отказался заочно арестовать Ассанжа

РБК10:36
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