Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательствеТАСС вчера в 15:51

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
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