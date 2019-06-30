Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательствеТАСС вчера в 15:51

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

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