Происшествия
Суд в Польше решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни»The Moscow Post 10:52
Дело передали министру юстиции - он примет окончательное решение об экстрадиции. Напомним, что трагедия произошла в марте прошлого года. В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек (среди них были дети).
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с чего всё началось
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.РИА Новости10:20
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Польский суд решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни» в Россию
Комсомольская правда - Кемерово11:07
Экс-главу Кемеровского кондитерского комбината, причастного к пожару в «Зимней вишне», могут передать из Польши в Россию
Континент Сибирь Online02 июля в 01:56
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