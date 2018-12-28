Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил просьбу компании «Метрострой» о снятии ограничений с ее счетов для выплаты зарплаты сотрудникам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. «Суд 28 декабря удовлетворил ходатайство», — сообщили в суде.

Суд в Петербурге снял ограничения с «Метростроя» для выплаты зарплат

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