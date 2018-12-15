Происшествия
Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области
Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской областиRT на русском12:26
Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
RT на русском12:26
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Вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову продлили срок задержания
КП - Санкт-Петербург12:12
Обвинение требовало задержать псковского вице-губернатора Кузнецова на два месяца — источник
Псковская Лента Новостей13:40
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