Происшествия

Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области
RT на русском
вчера в 12:26

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
RT на русскомвчера в 12:26

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Вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову продлили срок задержания

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:12

Суд в Петербурге продлил срок задержания замгубернатора Псковской области на 72 часа

ТАССвчера в 12:01

В Петербурге на 72 часа задержан замгубернатора Псковской области

Мойка78вчера в 11:59

Суд Петербурга продлил срок задержания заместителю губернатора Псковской области, бравшего взятки за госконтракты

Невские Новостивчера в 11:57

Взятка в интересах жены. Вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову предъявили обвинение

Фонтанка.Рувчера в 11:55

Обвинение требовало задержать псковского вице-губернатора Кузнецова на два месяца — источник

Псковская Лента Новостейвчера в 13:40

В Петербурге продлили задержание подозреваемого во взятке замгубернатора Псковской области

78.ruвчера в 12:02
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Происшествия

В жилом доме в Вологде произошел взрыв газа

Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Во Франции «жёлтые жилеты» в пятый раз массово вышли на улицы

Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

В Португалии исчез с радаров вертолет медслужбы

Медицинский вертолет Agusta A109S, на борту которого находились четыре человека, исчез с радаров недалеко от португальского города Порту.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Жертвами пожара в общежитии в Подмосковье стали два человека

Обновлено в 00:22
Происшествия

Семь вагонов поезда сошли с рельсов в Пермском крае

Сход с рельсов семи вагонов грузового поезда, следовавшего из Агрыза в Красноуфимск, произошёл в Пермском крае.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

На Украине разбился истребитель Су-27

В Житомирской области Украины при заходе на посадку разбился истребитель Су-27 украинских ВВС, его пилот погиб.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Полиция проверяет информацию о скупке голосов на выборах в Приморье

Полиция Приморья начала проверку информации о скупке голосов за одного из кандидатов на выборах губернатора Приморья, которые проходят в воскресенье.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области

Тела двоих детей обнаружили при тушении пожара в частном доме в городе Красный Кут Саратовской области, говорится в сообщении регионального управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

На острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан

На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает агентство Antara.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Членов семьи стрелка из Страсбурга отпустили на свободу

Находившиеся под стражей четыре члена семьи устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге Шерифа Шеката были освобождены.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Попытка попасть в США стоила жизни 260 мигрантам в 2018 году

За 2018 год погибли не менее 260 нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться на территорию Соединенных Штатов, сообщает ABC News со ссылкой на отчет американского правительства.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии

По данным ГИБДД, погибли водитель "семерки" и трое пассажиров, находившихся в ВАЗ-2111, среди них - двое детей 2018 года рождения, которые были на руках у матери.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки

Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

На стройке в Зеленограде нашли снаряд времен ВОВ

Снаряд времен Великой отечественной войны обнаружен на стройке в столичном Зеленограде, на месте работают саперы, территория оцеплена, сообщает московское ГУМЧС.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Преступники с битами ограбили магазин в центре Москвы

Пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел России подтвердила, что в ночь на 16 декабря ограблен магазин на Комсомольском проспекте в Москве.
Обновлено вчера в 22:27
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