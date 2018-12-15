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Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Происшествия Происшествия В жилом доме в Вологде произошел взрыв газа

Происшествия Происшествия В Португалии исчез с радаров вертолет медслужбы Медицинский вертолет Agusta A109S, на борту которого находились четыре человека, исчез с радаров недалеко от португальского города Порту.

Происшествия Происшествия Жертвами пожара в общежитии в Подмосковье стали два человека

Происшествия Происшествия Семь вагонов поезда сошли с рельсов в Пермском крае Сход с рельсов семи вагонов грузового поезда, следовавшего из Агрыза в Красноуфимск, произошёл в Пермском крае.

Происшествия Происшествия На Украине разбился истребитель Су-27 В Житомирской области Украины при заходе на посадку разбился истребитель Су-27 украинских ВВС, его пилот погиб.

Происшествия Происшествия Полиция проверяет информацию о скупке голосов на выборах в Приморье Полиция Приморья начала проверку информации о скупке голосов за одного из кандидатов на выборах губернатора Приморья, которые проходят в воскресенье.

Происшествия Происшествия Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области Тела двоих детей обнаружили при тушении пожара в частном доме в городе Красный Кут Саратовской области, говорится в сообщении регионального управления МЧС России.

Происшествия Происшествия На острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает агентство Antara.

Происшествия Происшествия Членов семьи стрелка из Страсбурга отпустили на свободу Находившиеся под стражей четыре члена семьи устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге Шерифа Шеката были освобождены.

Происшествия Происшествия Попытка попасть в США стоила жизни 260 мигрантам в 2018 году За 2018 год погибли не менее 260 нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться на территорию Соединенных Штатов, сообщает ABC News со ссылкой на отчет американского правительства.

Происшествия Происшествия Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии По данным ГИБДД, погибли водитель "семерки" и трое пассажиров, находившихся в ВАЗ-2111, среди них - двое детей 2018 года рождения, которые были на руках у матери.

Происшествия Происшествия В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица.

Происшествия Происшествия На стройке в Зеленограде нашли снаряд времен ВОВ Снаряд времен Великой отечественной войны обнаружен на стройке в столичном Зеленограде, на месте работают саперы, территория оцеплена, сообщает московское ГУМЧС.