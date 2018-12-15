Происшествия
Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области
Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской областиRT на русском12:26
Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
RT на русском12:26
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову продлили срок задержания
КП - Санкт-Петербург12:12
Обвинение требовало задержать псковского вице-губернатора Кузнецова на два месяца — источник
Псковская Лента Новостей13:40
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Происшествия
В жилом доме в Вологде взорвался газ
Обновлено в 17:12
Происшествия
Число задержанных на протестах во Франции приблизилось к 90
Обновлено в 06:32
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в доме в Башкирии
Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в башкирском селе Кандры в ночь на воскресенье, сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 19:58
Происшествия
Спасатели обнаружили обломки пропавшего в Португалии вертолета
Обновлено в 22:42
Происшествия
На Украине разбился истребитель Су-27
В Житомирской области Украины при заходе на посадку разбился истребитель Су-27 украинских ВВС, его пилот погиб.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Семь вагонов грузового поезда сошли с путей в Пермском крае
Сход семи пустых вагонов грузового электропоезда сообщением Агрыз - Красноуфимск произошел в Куединском районе Пермского края (Ижевский регион Горьковской железной дороги), сообщается на сайте Главного управления МЧС по Пермскому краю в субботу.
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки
Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Членов семьи стрелка из Страсбурга отпустили на свободу
Находившиеся под стражей четыре члена семьи устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге Шерифа Шеката были освобождены.
Обновлено в 16:04
Происшествия
В Зеленограде на стройке обнаружили снаряд времён войны
В Зеленограде во время проведения работ на стройплощадке был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Дайвер погиб во время погружения под Калининградом
Обновлено в 12:04
Происшествия
Семь человек получили травмы от взрыва петард в ТЦ Дортмунда
В результате происшествия пострадали семь человек, они получили легкие ранения.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Опубликовано видео падения самосвала на территорию аквапарка в Крыму
В сети появилось видео падения самосвала на территорию аквапарка гостиницы «Ялта Интурист».
Обновлено в 08:37
Происшествия
Бельгийские полицейские застрелили мужчину с саблей
Сотрудники правоохранительных органов в бельгийской столице Брюсселе застрелили мужчину, который пытался оказывать сопротивление полицейским при помощи сабли, сообщает HLN.
Обновлено в 20:55
Происшествия
Попытка попасть в США стоила жизни 260 мигрантам в 2018 году
За 2018 год погибли не менее 260 нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться на территорию Соединенных Штатов, сообщает ABC News со ссылкой на отчет американского правительства.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Во Владивостоке горит овощебаза, расположенная на улице Калинина
Во Владивостоке горит овощебаза, расположенная на улице Калинина, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dpskontrol_125rus.
Обновлено в 19:22