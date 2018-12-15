Происшествия

Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области
RT на русском
12:26

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
RT на русском12:26

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Вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову продлили срок задержания

КП - Санкт-Петербург12:12

Суд в Петербурге продлил срок задержания замгубернатора Псковской области на 72 часа

ТАСС12:01

В Петербурге на 72 часа задержан замгубернатора Псковской области

Мойка7811:59

Суд Петербурга продлил срок задержания заместителю губернатора Псковской области, бравшего взятки за госконтракты

Невские Новости11:57

Взятка в интересах жены. Вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову предъявили обвинение

Фонтанка.Ру11:55

Обвинение требовало задержать псковского вице-губернатора Кузнецова на два месяца — источник

Псковская Лента Новостей13:40

В Петербурге продлили задержание подозреваемого во взятке замгубернатора Псковской области

78.ru12:02
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