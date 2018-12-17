Футбол

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал «Тосно» банкротом
Советский спорт
05:45

Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, - сообщается в картотеке арбитражных дел. Напомним, 9 мая Тосно стал обладателем Кубка России. В заключительном туре РПЛ сезона-2017/18 Тосно проиграл Уфе и вылетел в ФНЛ.
Советский спорт05:45

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Арбитраж признал банкротом футбольный клуб «Тосно»

Петербургский дневник06:20

Арбитраж Петербурга признал «Тосно» банкротом

Спорт-Экспресс06:17

Суд Санкт-Петербурга признал банкротом «Тосно»

Чемпионат06:15

Арбитражный суд признал футбольный клуб «Тосно» банкротом

78.ru06:08

Суд Петербурга открыл конкурсное производство в отношении «Тосно»

РИА Новости05:57

Арбитраж Петербурга признал банкротом футбольный клуб «Тосно»

ТАСС05:51

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал «Тосно» банкротом

Советский спорт05:45
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Футбол

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Тосно
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Тосно, Ленинградская область. Основан в 2013 году. Обладатель Кубка России сезона 2017/18. Расформирован в 2018 году.
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