Происшествия
Суд в Петербурге освободил калининградского экс-депутата РудниковаРИА Новости 08:27
Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал уголовное дело против калининградского издателя и экс-депутата областной думы Игоря Рудникова, который обвинялся в вымогательстве денег у главы калининградского СУ СК, он освобожден из-под стражи, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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Суд освободил калининградского журналиста Рудникова, переквалифицировав его дело с вымогательства на самоуправство
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства (163 УК) на самоуправство (статья 330 УК), передает корреспондент «Медиазоны».Медиазона05:27
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В Санкт-Петербурге суд освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова
Московский Комсомолец Калининград06:41
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