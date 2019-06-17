Суд в Петербурге освободил калининградского экс-депутата РудниковаРИА Новости 08:27

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства (163 УК) на самоуправство (статья 330 УК), передает корреспондент «Медиазоны».

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Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал уголовное дело против калининградского издателя и экс-депутата областной думы Игоря Рудникова, который обвинялся в вымогательстве денег у главы калининградского СУ СК, он освобожден из-под стражи, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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