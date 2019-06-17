Происшествия

Суд в Петербурге освободил калининградского экс-депутата РудниковаРИА Новости 08:27

Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал уголовное дело против калининградского издателя и экс-депутата областной думы Игоря Рудникова, который обвинялся в вымогательстве денег у главы калининградского СУ СК, он освобожден из-под стражи, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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Суд освободил калининградского журналиста Рудникова, переквалифицировав его дело с вымогательства на самоуправство

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства (163 УК) на самоуправство (статья 330 УК), передает корреспондент «Медиазоны».
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«Самоуправство без угрозы»: суд в Санкт-Петербурге освободил Рудникова и Дацышина

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В Санкт-Петербурге суд освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова

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Суд освободил калининградского журналиста Рудникова, переквалифицировав его дело с вымогательства на самоуправство

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Громкое дело: Игоря Рудникова освободили в зале суда

КП - Калининград07:55
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Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Политика

Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию

В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Наука

Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Происшествия

Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Обновлено в 07:05
Финансы

Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Религия

В Екатеринбурге передумали строить храм в сквере

Екатеринбургская епархия отказалась от планов строительства храма Святой Екатерины в сквере, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Футбол

Руководство «ПСЖ» уверено, что Мбаппе останется в клубе

Руководство «ПСЖ» уверено в том, что парижскому клубу удастся сохранить нападающего Килиана Мбаппе в составе команды.
Обновлено в 08:07
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Экономика

Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США

Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассекретили имя сына

Скоро сыну Саши Савельевой и Кирилла Сафонова исполнится уже три месяца. Однако лишь на этой неделе супруги рассказали, как назвали малыша.
Обновлено в 06:47
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

В 2018 году экспорт боевой авиатехники РФ превысил 6 млрд долларов

Обновлено в 06:11
Авто

Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana

Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Общество

Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки

Результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией.
Обновлено в 08:44
Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено вчера в 17:32
Политика

Свердловские мусульмане требуют объяснений от депутата Колесникова

Мусульмане Свердловской области оскорбились словами депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова.
Обновлено в 06:29
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Космос

Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли

Обновлено в 07:56
Технологии

Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Футбол

Акмурзин покинул «Уфу» и возвращается в «Рубин»

Обновлено в 06:37
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Аэропорт Домодедово начал проверять своих сотрудников на трезвость с помощью лазерных алкотестеров — устройств для бесконтактной проверки опьянения, передает "Интерфакс".
Обновлено в 06:20
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Москве две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин

Обновлено в 08:14
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