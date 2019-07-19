Экономика
Суд в Нидерландах отклонил жалобу Газпрома по спору с «Нафтогазом»iReactor вчера в 08:43
Согласно представленной информации, апелляция по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов и Люксембурга была отклонена 8 и 19 июля.
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Суды в Амстердаме и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» а рамках спора о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».Полит.рувчера в 07:54
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«Нафтогаз» заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома»
Коммерсантъвчера в 07:54
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