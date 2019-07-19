с чего всё началось

Согласно представленной информации, апелляция по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов и Люксембурга была отклонена 8 и 19 июля.

Суд в Нидерландах отклонил жалобу Газпрома по спору с «Нафтогазом»

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Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.

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Политика Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.

Происшествия В Германии небольшой самолет упал на территорию гипермаркета В Баден-Вюртемберге, на юго-западе Германии, небольшой самолет упал на территорию гипермаркета, в результате чего погибли минимум три человека.

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Футбол «Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.

Шоу-бизнес Сын Рудковской и Плющенко попал в больницу после тренировки Недавно Сашу доставили в больницу. По словам Яны Рудковской, Гном Гномыч упал на льду после сложного прыжка.

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