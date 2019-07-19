Экономика

Суд в Нидерландах отклонил жалобу Газпрома по спору с «Нафтогазом»iReactor вчера в 08:43

Согласно представленной информации, апелляция по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов и Люксембурга была отклонена 8 и 19 июля.
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Суды в Амстердаме и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» а рамках спора о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба
 «Нафтогаза».
Полит.рувчера в 07:54

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«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы «Газпрома» голландским судом

РИА Новостивчера в 08:16

«Нафтогаз» заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома»

Коммерсантъвчера в 07:54

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы «Газпрома» в евросудах

Вести.Ruвчера в 07:33

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ТАССвчера в 07:15

«Нафтогаз» сообщил об отклоненных двумя судами апелляциях «Газпрома»

РБКвчера в 07:11
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