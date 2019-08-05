Политика
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика ПлахотнюкаRT на русском 06:02
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на судью Анатолия Белякова.
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Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть
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Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов под Ачинском
Несколько мощных взрывов прогремело на территории воинской части в Красноярском крае, спасатели эвакуируют жителей ближайших поселков и деревень.
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Девочка погибла после нападения волка в Коми
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Лето вернется в Москву 7 августа
В Москве потеплеет уже в среду: столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию.
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Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
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Наука
Желтые очки не помогают следить за дорогой ночью
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50-летняя Джей Ло оголила легендарные ягодицы на шоу в Москве
В секс-наряде, оголяющем ягодицы, Джей Ло не раз станцевала жаркий танец.
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15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
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Экономика
Банк «Открытие» опроверг сообщения об утечке данных в «Бинбанке»
Пресс-служба банка «Открытие» заявила, что информация СМИ об утечке данных клиентов входящего в состав этой финансовой организации «Бинбанка» не соответствует действительности.
Обновлено в 07:11
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
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Транспорт
В Петербурге завершился ремонт проспекта Авиаконструкторов
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
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Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
После трёх инцидентов со стрельбой в США, в результате которых погибли 29 человек, глава Белого дома Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.
Обновлено в 08:16
Футбол
Голкипер «Краснодара» Сафонов пошутил над Дзюбой после матча с «Зенитом» (ФОТО)
Голкипер «быков» Матвей Сафонов оставил запись в соцсети, пошутив над форвардом питерского клуба Артемом Дзюбой.
Обновлено в 07:25
Политика
Япония запросила встречу с Путиным после визита Медведева на Курилы
Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.
Обновлено в 01:48
Общество
Власти Хабаровского края ввели режим ЧС на территории всего региона
30 июля в большинстве районов Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.
Обновлено в 06:53
Авто
Названы комплектации и цены нового Chery Tiggo 4
Обновлено в 05:54
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Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
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Наука
Эмбрионы черепах сами «выбирают» свой пол
Эмбрионы пресноводных черепах способны "выбирать" собственный пол, перемещаясь внутри яйца, выяснили учёные из Австралии и Китая.
Обновлено в 04:28
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Экономика
Грузия заявила о росте экспорта вина в Россию
Объем экспорта грузинских вин в Россию за 7 месяцев 2019 года вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 2% – до 29,1 млн бутылок, сообщает Национальное агентство вина Грузии.
Обновлено в 06:17