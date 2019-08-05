Политика

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика ПлахотнюкаRT на русском 06:02

Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на судью Анатолия Белякова.
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Молдавский политик, бизнесмен и олигарх. Экс-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ). Бывший депутат парламента Молдавии двух созывов и первый вице-председатель парламента.
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