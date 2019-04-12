Политика

Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины ГриценкоРИА Новости 11:55

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева. С ходатайством об аресте в суд обратился СК, ранее объявивший Гриценко в международный розыск.
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Суд в Москве заочно арестовал украинского экс-министра обороны Гриценко

РБК10:24

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Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко

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ТАСС13:32

СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

Газета.Ru09:12

СКР попросил заочно арестовать экс-главу Минобороны Украины Гриценко за призывы к терроризму

Интерфакс04:30
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Украинский политик, депутат Верховной рады Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» и ВО «Батькивщина», министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины в 2010, 2014, 2019 годах.
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