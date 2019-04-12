Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины ГриценкоРИА Новости 11:55
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева. С ходатайством об аресте в суд обратился СК, ранее объявивший Гриценко в международный розыск.
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Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Политика
Порошенко прокомментировал телефонную перепалку с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандал, который произошел в прямом эфире украинского телеканала «1+1».
Обновлено в 12:53
Космос
Гавайский лингвист дал имя чёрной дыре
Профессор Гавайского университета Ларри Кимура присвоил имя чёрной дыре в галактике М87, первый снимок которой был получен благодаря международному проекту Event Horizon Telescope.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Евросоюз
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на Кубани
Обновлено в 08:47
Космос
SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy
«Успешный запуск Arabsat-6A на орбиту геосинхронной передачи подтвержден — это успешное завершение первой коммерческой миссии Falcon Heavy!» — говорится в Twitter компании.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Зеленский рассказал о темах встречи с Макроном
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поделился эмоциями от переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, которые состоялись ранее 12 апреля.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Экономика
Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника
Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 11:43
Здоровье
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Общество
Бомба времён Второй мировой войны обнаружена во Франкфурте-на-Майне
Бомба времён Второй мировой войны обнаружена в немецком Франкфурте-на-Майне, передаёт 12 апреля издание Bild.
Обновлено в 12:45
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Технологии
Компания Disney запустит собственный онлайн-кинотеатр
Как сообщается на официальной странице в Twitter компании Walt Disney, разработчики ведут работы по созданию собственного сервиса потокового видео Disney Plus.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Джулиан Ассанж арестован в Британии
Основатель нашумевшего портала WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Великобритании.
Обновлено вчера в 07:09
Гаджеты
Samsung Galaxy Tab S5e: цена и дата выхода в России
Обновлено в 10:24
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55