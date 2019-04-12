Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины ГриценкоРИА Новости 11:55
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева. С ходатайством об аресте в суд обратился СК, ранее объявивший Гриценко в международный розыск.
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Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Спорт
Пригода завоевал «золото» на дистанции 100 метров брассом на ЧР
Обновлено в 12:50
Авто
Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России
Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено вчера в 15:32
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Культура
Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт
Обновлено в 14:23
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Общество
Недвижимость за границей есть у 22 депутатов Госдумы
Зарубежная недвижимость имеется и у ряда супруг парламентариев.
Обновлено в 13:30
Технологии
Компания Disney запустит собственный онлайн-кинотеатр
Как сообщается на официальной странице в Twitter компании Walt Disney, разработчики ведут работы по созданию собственного сервиса потокового видео Disney Plus.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Генерал Сердюков назначен командующим в Сирии
Обновлено в 03:58
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено вчера в 05:26
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено в 11:04
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Два жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро
Два шестиэтажных жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 13:13
Политика
Эксперты США призвали Белый дом пересмотреть отношения с Россией
Как пишет издание Oane.ws, бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Пентагона Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэль Нанн сошлись во мнении, что действующей администрации Белого дома необходим смелый политический шаг для налаживания отношений с Москвой.
Обновлено в 02:49
Политика
ЕС планирует ввести пошлин на товары из США объемом около €20 млрд
Европейская комиссия составила список американских товаров на сумму около €20 млрд, пошлины на импорт которых могут быть повышены, Reuters.
Обновлено в 13:33
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Происшествия
СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки
Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Автоспорт
В Ferrari по-прежнему делают ставку на Феттеля
В Бахрейне Шарль Леклер убедительно продемонстрировал, что в тот уик-энд был быстрее своего напарника, Себастьяна Феттеля, но это ещё не значит, что в Ferrari готовы поменять свой подход: гонщики Скудерии могут соперничать друг с другом, однако лидером остаётся четырёхкратный чемпион мира.
Обновлено в 05:07
Авто
Блогер переделал Lamborghini Huracan в ралли-кар с «экзоскелетом»
Блогер Алекс Чой потратил пять месяцев на постройку Lamborghini Huracan с внешним каркасом безопасности, который он назвал «экзоскелетом».
Обновлено в 07:08
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения ноутбуков и прочих гаджетов.
Обновлено в 13:05