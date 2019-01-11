Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам колонии командира группы разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Лысаковского за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в столице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Происшествия Происшествия В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.

Происшествия Происшествия Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова

Происшествия Происшествия Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.

Происшествия Происшествия В Москве электричка насмерть сбила человека Отмечается, что 45-летний мужчина погиб около 14.00 мск под колесами электрички Москва – Апрелевка, когда попытался сократить путь, спрыгнув с платформы перед приближающимся поездом.

Происшествия Происшествия В СК РФ рассказали о ходе расследования убийства журналистов в ЦАР Следственный комитет продолжает расследование убийства российских журналистов в ЦАР летом 2018 года.

Происшествия Происшествия Прибытие трех рейсов в Пулково отложено из-за сильного ветра Прибытие трех рейсов авиакомпании «Россия» в Пулково задерживается из-за сложных погодных условий, сообщили РБК в пресс-службе Пулково.

Происшествия Происшествия СМИ узнали об избиении жены актером Павлом Прилучным Сотрудники полиции приезжали в дом актера Павла Прилучного за несколько дней до Нового года, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Происшествия Директор польского отдела Huawei арестован за шпионаж В Варшаве по подозрению в шпионаже в пользу Китая арестованы один из директоров польского отдела концерна Huawei и бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши.

Происшествия Происшествия В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведён из карантина в двухместную камеру следственного изолятора "Лефортово".

Происшествия Происшествия В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214

Происшествия Происшествия Опубликовано видео столкновения рейсового автобуса и лесовоза в Коми Авария, попавшая на видео, произошла на автодороге Сыктывкар -Троицко-Печорск в Республике Коми вечером в минувший четверг, 10 января.

Происшествия Происшествия В Новгороде пациент умер в поликлинике в очереди к врачу

Происшествия Происшествия Московскую школу эвакуировали из-за пожара

Происшествия Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в Подольске