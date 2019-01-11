Происшествия
Суд в Москве вынес приговор командиру группы разведки ДНР Лысаковскому
Суд в Москве вынес приговор командиру группы разведки ДНР ЛысаковскомуРИА Новости09:53
Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам колонии командира группы разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Лысаковского за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в столице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
РИА Новости09:53
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