Происшествия

Суд в Москве вынес приговор командиру группы разведки ДНР Лысаковскому
РИА Новости
09:53

Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам колонии командира группы разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Лысаковского за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в столице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
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