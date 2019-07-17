Политика

Суд в Москве продлил на три месяца арест 13 из 24 украинских моряковИнтерфакс 07:09

Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста 13 из 24 украинских моряков. Речь идет о военных, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Суд продлил арест 13 украинским морякам, нарушившим границу РФ

РАПСИ09:14

Лефортовский суд Москвы продлил арест 13 из 24 украинских моряков

Эхо Москвы07:01

Суд продлил на три месяца арест 13 украинским морякам

Коммерсантъ06:09

Суд продлил арест 13 из 24 украинских моряков

ТАСС06:40

Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам

РИА Новости05:37

Суд продлил арест шести украинским морякам

News.ru06:07

Суд в Москве продлил на три месяца арест 13 из 24 украинских моряков

Интерфакс07:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:51, Вашингтон
Политика

Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Политика

Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына

Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог.
Обновлено в 09:08
Культура

Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»

Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.
Обновлено в 09:26
Спорт

Российская синхронистка Ромашина побила рекорд по золотым медалям

Российская синхронистка Светлана Ромашина стала победительницей в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:40
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Политика

«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС

Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

В ГД ответили на угрозы Турчинова разрушить Крымский мост ракетами

Обновлено 15 июля в 13:58
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз

Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору арбузов. Первое - по ягоде надо постучать.
Обновлено в 01:00
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Политика

Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Происшествия

На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел

Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено в 03:51
Политика

Следствие сообщило о новых свидетелях в деле о крушении рейса MH17

Обновлено в 06:28
Происшествия

Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Происшествия

Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео

Обновлено в 09:33
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Наука

Видео со дна Атлантического океана шокировало ученых

Ролик опубликовала организация, которая занимается исследованием океана от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено в 08:41
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Авто

Эксперты назвали самые ненадежные АКП

Обновлено в 02:00
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
Обновлено в 09:20
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала редкий снимок с 13-летней дочерью

Напомним, дочь балерины родилась в ее отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным. Долгое время у мамы и папы Ариадны были конфликты.
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие

ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12

Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное