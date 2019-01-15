Политика Политика Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза.

Политика Политика США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Политика Политика Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.

Политика Политика Медведев высказался о проблемах российского бизнеса Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.

Политика Политика Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Политика Политика Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, признающее Николаса Мадуро узурпатором.

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Политика Политика Эрдоган назвал вывод войск США из Сирии шагом в правильном направлении Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал вывод американских войск из Сирии шагом в правильном направлении.

Политика Политика Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Политика Трамп угостил футболистов фастфудом на приёме в Белом доме

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Армия и оружие Армия и оружие США создали более 200 военных биолабораторий, заявил Патрушев Совет безопасности России не исключает разработки биологического оружия нового поколения рядом стран, при этом США создали более 200 биологических военных лабораторий по всему миру, в том числе на Украине и в странах СНГ, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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