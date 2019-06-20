Происшествия

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средствРИА Новости вчера в 13:43

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бизнесмена Василия Бойко-Великого

Эхо Москвы01:03

Еще трех фигурантов дела о хищениях в банке «Кредит Экспресс» отправили под домашний арест

Коммерсантъвчера в 20:29

Суд арестовал на 2 месяца бизнесмена Бойко-Великого по делу о растрате

РАПСИвчера в 13:12

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

РИА Новостивчера в 13:43

Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого

РБКвчера в 13:54

В Москве отправили под домашний арест трёх обвиняемых в хищениях в банке

RT на русскомвчера в 15:54

Еще трех фигурантов дела о растрате в банке «Кредит Экспресс» отправили под домашний арест

ТАССвчера в 15:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Политика

Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами

Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Мост через реку Лена в Якутии позволит сэкономить миллиарды рублей

Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал и о проекте моста через Лену в районе Якутска.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Филарет восстановил Киевский патриархат

Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено вчера в 10:15
Общество

Неоткрытый аквапарк в Южно-Сахалинске рискует таким и остаться

По данным Sakh.com, Петренко выявил в сахалинском аквапарке некоторые нарушения, которые, по его мнению, переданному заказчику — ООО "Аквамир" — являются препятствием для безопасной эксплуатации объекта.
Обновлено в 01:02
Недвижимость

Банк «Уралсиб» начал выдавать семейную ипотеку

Банк "Уралсиб" начал выдавать "Ипотеку для семей с детьми" под 5,49% годовых на весь срок кредита вне зависимости от региона кредитования.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Политика

Путин: Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что единственным экономистом 90-х у власти в России является глава Счетной палаты Алексей Кудрин, да и тот «дрейфует в сторону советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева».
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия

Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Суд смягчил меру пресечения главе Минэкономики Дагестана Хасбулатову

Кировский районный суд Махачкалы освободил из-под стражи и отправил под домашний арест министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, задержанного по подозрению в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов.
Обновлено вчера в 12:58
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Обновлено вчера в 07:22
Баскетбол

«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА

Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено вчера в 19:45
Кино

Вышел новый трейлер мультфильма «Angry Birds 2 в кино»

В Сети появился новый трейлер мультфильма о сердитых птичках «Angry Birds 2 в кино».
Обновлено вчера в 12:51
Наука

Врачи назвали первый признак болезни Альцгеймера

Сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны обнаружили, что люди, у которых неблагоприятный семейный анамнез из-за болезни Альцгеймера, могут начать страдать от первых признаков деменции сразу после совершеннолетия — за 40 лет до того, как болезнь вступит в активную форму.
Обновлено вчера в 17:21
Энергетика

Загрязнение нефти обнаружили на польском участке «Дружбы»

Следы загрязнения нефти хлороганикой зафиксировали на участке «Дружбы» в Польше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено вчера в 06:41
Политика

Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.
Обновлено 19 июня в 18:10
Политика

Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол

Бензема сделал фото с Неймаром, «Реал» интересуется игроком

Обновлено в 01:21
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
Политика

Минобороны РФ встало на защиту военных памятников

Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Авто

Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол

Агент: «Спартак» предложил 15 млн евро за полузащитника «Лейпцига»

Руководство Лейпцига хочет выручить с его продажи 15 млн евро. И Спартак, и ПСВ готовы заплатить эту сумму.
Обновлено вчера в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное