Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средствРИА Новости вчера в 13:43

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

Шоу-бизнес Умерла теща продюсера Бари Алибасова Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".

Политика Мост через реку Лена в Якутии позволит сэкономить миллиарды рублей Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал и о проекте моста через Лену в районе Якутска.

Политика Филарет восстановил Киевский патриархат Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".

Общество Неоткрытый аквапарк в Южно-Сахалинске рискует таким и остаться По данным Sakh.com, Петренко выявил в сахалинском аквапарке некоторые нарушения, которые, по его мнению, переданному заказчику — ООО "Аквамир" — являются препятствием для безопасной эксплуатации объекта.

Недвижимость Банк «Уралсиб» начал выдавать семейную ипотеку Банк "Уралсиб" начал выдавать "Ипотеку для семей с детьми" под 5,49% годовых на весь срок кредита вне зависимости от региона кредитования.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.

Политика Путин: Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что единственным экономистом 90-х у власти в России является глава Счетной палаты Алексей Кудрин, да и тот «дрейфует в сторону советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева».

Происшествия Суд смягчил меру пресечения главе Минэкономики Дагестана Хасбулатову Кировский районный суд Махачкалы освободил из-под стражи и отправил под домашний арест министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, задержанного по подозрению в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов.

Здоровье Назван самый смертельный вид рака в России Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.

Политика В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.

Кино Вышел новый трейлер мультфильма «Angry Birds 2 в кино» В Сети появился новый трейлер мультфильма о сердитых птичках «Angry Birds 2 в кино».

Наука Врачи назвали первый признак болезни Альцгеймера Сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны обнаружили, что люди, у которых неблагоприятный семейный анамнез из-за болезни Альцгеймера, могут начать страдать от первых признаков деменции сразу после совершеннолетия — за 40 лет до того, как болезнь вступит в активную форму.

Энергетика Загрязнение нефти обнаружили на польском участке «Дружбы» Следы загрязнения нефти хлороганикой зафиксировали на участке «Дружбы» в Польше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Транснефть».

Политика Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.

Политика Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.

Происшествия Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.

Происшествия В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося 60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.

Политика Минобороны РФ встало на защиту военных памятников Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.

Авто Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.