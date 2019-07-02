Лефоровский суд санкционировал арест Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

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Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Срок меры пресечения — до 24 августа.

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

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