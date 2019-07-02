Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизменеРИА Новости 05:46
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Срок меры пресечения — до 24 августа.
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с чего всё началось
Лефоровский суд санкционировал арест Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.Агентство Москва05:28
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Транспорт
К Универсиаде терминалы в Кольцово реконструируют и построят новое здание: подробности проекта
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Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
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Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
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Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
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Общество
Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ
Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
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Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России
Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.
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Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
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Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Космос
Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца
Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Космос
Астрономы зафиксировали ток холодного газа от туманности к квазару
Наблюдения спектральной камеры Keck Cosmic Web Imager (KCWI) в Обсерватории Кека на Гавайях показали, как фибриллы холодного газа спирально впадают в молодые галактики, подавая топливо для звезд.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Политика
Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети
Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.
Обновлено 30 июня в 23:30
Технологии
К 5G подключают стартапы
Операторов могут интересовать стартапы, которые занимаются разработкой сервисов с возможностью их реализации в сетях 5G, но сосредоточиться им стоит на создании качественного канала подключения к услугам в облаке, уверен ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Культура
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В подмосковном супермаркете охранник задушил покупателя
Конфликт между охранником одного из сетевых продуктовых магазинов и покупателем произошел вечером 22 июня.
Обновлено в 05:56