Лефоровский суд санкционировал арест Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

с чего всё началось

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Срок меры пресечения — до 24 августа.

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Политика Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Политика Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.

Армия и оружие СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Политика Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Космос Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.

Политика ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.

Космос Астрономы зафиксировали ток холодного газа от туманности к квазару Наблюдения спектральной камеры Keck Cosmic Web Imager (KCWI) в Обсерватории Кека на Гавайях показали, как фибриллы холодного газа спирально впадают в молодые галактики, подавая топливо для звезд.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Политика Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.

Технологии К 5G подключают стартапы Операторов могут интересовать стартапы, которые занимаются разработкой сервисов с возможностью их реализации в сетях 5G, но сосредоточиться им стоит на создании качественного канала подключения к услугам в облаке, уверен ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев.

Происшествия Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний "В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".

Футбол «Зенит» объявил об уходе Новосельцева Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.