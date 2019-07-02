Лефоровский суд санкционировал арест Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

с чего всё началось

Политика Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний Власти Чехии отменили ограничения на полеты российских авиакомпаний. Однако такая мера будет действовать только до 7 июля.

Общество ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.

Политика Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Политика Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.

Спорт Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023 Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.

Происшествия Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.

Хоккей Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.

Общество Минздрав предложил проверять школьников и студентов на наркотики Кроме конкретного списка наркотиков, на которых будут проверять школьников и студентов, документ предполагает еще одно важное уточнение.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Шоу-бизнес Николай Басков тяжело переживает смерть отца В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.

Происшествия Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой.

Происшествия Выжившему участнику банды ГТА добавили 20 лет к пожизненному Московский областной суд вынес приговор Хазратхону Додохонову — единственному выжившему после попытки побега участнику банды ГТА.

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Политика МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном запасов низкообогащенного урана Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано подтвердил превышение Ираном запасов низкообогащенного урана, допустимых Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

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