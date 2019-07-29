Происшествия

Яшина арестовали на 10 суток за организацию несогласованного митингаРБК 09:38

Щербинский суд Москвы признал оппозиционера Илью Яшина виновным в организации несогласованного митинга 27 июля и арестовал его на десять суток.
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с чего всё началось
Щербинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток председателя совета депутатов московского муниципального округа «Красносельский» и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, передает «Медиазона
».
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