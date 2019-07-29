Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток за организацию несогласованного митингаРБК 09:38
Щербинский суд Москвы признал оппозиционера Илью Яшина виновным в организации несогласованного митинга 27 июля и арестовал его на десять суток.
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с чего всё началось
Щербинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток председателя совета депутатов московского муниципального округа «Красносельский» и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, передает «Медиазона».Коммерсантъ08:47
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Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России
В конгрессе США призвали президента Дональда Трампа ввести против России новые экономические санкции в связи с инцидентом в Солсбери.
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«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
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Курсы доллара и евро на 29 июля
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 июля, составляет 63,1271 рубля.
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Космическая обсерватория Hubble сделала новый снимок одной из самых известных галактик
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Обновлено 26 июля в 12:59
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Врач-аллерголог: больше половины пациентов страдают от псевдоаллергии
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Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
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Наука
В Китае впервые обнаружили окаменелый след тираннозавра
Ученые впервые на территории Китая смогли обнаружить окаменелый след такого представителя мира динозавров как тираннозавр.
Обновлено в 09:03
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Ракетный эсминец Китая «Сиань» покинул Петербург
Санкт-Петербург после неофициального визита покинул китайский эскадренный ракетный эсминец "Сиань".
Обновлено в 15:35
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Роналду признал, что сожалеет об уходе из «Реала»
Надеюсь, что у «Ювентуса» получится. Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» в 2018-м году.
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Авто
В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
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Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
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Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась
По данным министерства лесного хозяйства региона, по состоянию на утро 29 июля в Эвенкии действует 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое военнослужащих США
Обновлено в 14:15
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СМИ узнали об отказе Лорана Блана возглавить «Зенит»
Французский наставник Лоран Блан отказался стать главным тренером «Зенита», сообщает France Football.
Обновлено в 14:49
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщил представитель пресс-службы ЦНИИмаша.
Обновлено в 07:22
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Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества
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Автоспорт
Даниил Квят: «Думал, что с „Формулой-1“ надо заканчивать»
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что в трудный период карьеры думал заканчивать с выступлениями в «Формуле-1».
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В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
Ребенка обнаружили в бессознательном состоянии на улице в Краснодаре
Прохожие обнаружили в Краснодаре 13-летнего мальчика в бессознательном состоянии, он лежал на улице возле дома, следственные органы проводят проверку и разыскивают мать ребенка, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:58