с чего всё началось

Щербинский суд Москвы признал оппозиционера Илью Яшина виновным в организации несогласованного митинга 27 июля и арестовал его на десять суток.

Яшина арестовали на 10 суток за организацию несогласованного митинга

Футбол «Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Хоккей Гусев заключил контракт с «Нью-Джерси» на $9 млн В апреле этого года 2019 года Гусев подписал однолетний контракт новичка с «Вегасом», но не провел за него ни одного матча.

Политика Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России В конгрессе США призвали президента Дональда Трампа ввести против России новые экономические санкции в связи с инцидентом в Солсбери.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Финансы Курсы доллара и евро на 29 июля Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 июля, составляет 63,1271 рубля.

Кино Американские фанаты «Друзей» смогут побывать дома у Моники и засунуть голову в индейку Гости выставки смогут побывать в воссозданной кофейне Central Perk, пройти через знаменитую фиолетовую дверь квартиры Моники и Рейчел, посидеть на кресле Джо и Чендлера, засунуть голову в праздничную индейку и сделать многое другое.

Космос Космическая обсерватория Hubble сделала новый снимок одной из самых известных галактик Орбитальный телескоп Hubble, являющийся совместным проектом NASA и Европейского Космического Агентства сделал очень эффектное и зрелищное фото спиральной галактики М 101, которую называют еще «Галактика Вертушка».

Шоу-бизнес Божена Рынска подтянула овал лица Рынска обратилась к проверенному специалисту и осталась вполне довольна результатом.

Здоровье Врач-аллерголог: больше половины пациентов страдают от псевдоаллергии У большинства пациентов с симптомами аллергии на самом деле оказывается другое заболевание.

Технологии OneWeb не пускают на российскую орбиту Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.

Наука В Китае впервые обнаружили окаменелый след тираннозавра Ученые впервые на территории Китая смогли обнаружить окаменелый след такого представителя мира динозавров как тираннозавр.

Авто В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.

Политика Названы все претенденты на пост премьер-министра Украины На пост премьер-министра Украины претендуют шесть человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».

Общество Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась По данным министерства лесного хозяйства региона, по состоянию на утро 29 июля в Эвенкии действует 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га.

Футбол СМИ узнали об отказе Лорана Блана возглавить «Зенит» Французский наставник Лоран Блан отказался стать главным тренером «Зенита», сообщает France Football.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от МКС Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщил представитель пресс-службы ЦНИИмаша.

Армия и оружие Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.

Автоспорт Даниил Квят: «Думал, что с „Формулой-1“ надо заканчивать» Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что в трудный период карьеры думал заканчивать с выступлениями в «Формуле-1».