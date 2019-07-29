Происшествия
Суд в Москве арестовал Яшина на 10 сутокRT на русском 09:02
«Суд признал Яшина виновным в преступлении по части 2 статьи 20.2 КоАП России («Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», — уточнила собеседница агентства.
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с чего всё началось
Щербинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток председателя совета депутатов московского муниципального округа «Красносельский» и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, передает «Медиазона».Коммерсантъ08:47
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Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
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Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Здоровье
Житель Волгоградской области скончался после укуса клеща
Обновлено в 05:48
Политика
Помпео: США поддерживают свободу слова
Американская администрация всегда поддерживает принцип свободы слова и собраний и надеется, что люди во всем мире будут пользоваться такими правами.
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Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Политика
На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста
Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.
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Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
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Политика
В ОБСЕ раскритиковали языковую политику Украины
Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер высказался в отношении языковой политики Украины.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
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Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».
Обновлено в 12:35
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные учения
Обновлено в 12:51
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Футбол
«Барселона» рассматривает кандидатуру защитника «МЮ» Дармиана
По информации ESPN каталонцы рассматривают 29-летнего игрока как недорогую альтернативу Эктору Фирпо («Бетис»), Филиппу Максу («Аугсбург») и Давиду Алабе («Бавария»).
Обновлено в 10:44
Автоспорт
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Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие
Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео
Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.
Обновлено в 11:41
Футбол
«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»
Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Врачи не нашли у Навального признаков отравления
Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.
Обновлено в 05:33
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Футбол
Дзюба обогнал Семака в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ
Форвард «Зенита» Артем Дзюба вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».
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Музыка
Путин поздравил с юбилеем Игоря Крутого
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Игорю Крутому. Народный артист России отмечает 65-летие.
Обновлено в 11:56
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Футбол
Рубин — Ахмат 0:0 (1-й тайм)
Матч завершит программу третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено в 07:13