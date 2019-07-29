Происшествия
Суд в Москве арестовал Яшина на 10 сутокRT на русском 09:02
«Суд признал Яшина виновным в преступлении по части 2 статьи 20.2 КоАП России («Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», — уточнила собеседница агентства.
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с чего всё началось
Зюзинский районный суд Москвы арестовал муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса на 7 суток за организацию несогласованной акции (часть 2 ст. 20.2 КоАП РФ).Новая газета09:14
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