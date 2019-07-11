Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру. Об этом рассказали журналисты РБК со ссылкой на заявление представителей Банка непрофильных активов.

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов

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