Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларовiReactor вчера в 01:39
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру. Об этом рассказали журналисты РБК со ссылкой на заявление представителей Банка непрофильных активов.
Читать в источнике
Оценить149
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
Эхо Москвы11 июля в 19:18
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Телеканал «112.Украина» обстреляли из гранатомёта
Здание в Киеве, где находится телеканал «112.Украина» обстреляли из гранатомёта. По предварительным данным, никто не пострадал.
Обновлено в 02:53
Автоспорт
«Не смотрю на другие команды». Даниил Квят – о сезоне-2020
По словам пилота «Торо Россо», вопрос смены команды пока не стоит. Даниил Квят уверен, что переговоры с текущей командой закончатся успехом.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Религия
Очередь к мощам Петра и Февронии в Москве будет формироваться на Пречистенской набережной
Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю.
Обновлено в 07:26
Футбол
«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенстве
Зенит обыграл Тамбов (2:1) в матче первого тура молодежного первенства. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Обновлено в 07:17
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Полиция Парижа вытеснила протестующих мигрантов из Пантеона
Полиция Парижа пресекла акцию протеста нелегальных мигрантов в Пантеоне, вытеснив всех участников на улицу.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Хоккей
Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей
Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.
Обновлено в 06:50
Авто
LADA Largus подорожала за два года на 61 тысячу рублей
Специалисты сайта «Цена Авто» провели исследование, в рамках которого изучили изменение стоимости LADA Largus за последние два года.
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области
Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 07:05
Здоровье
Около 300 пензенцев стали участниками проекта «Парковая зона – территория здоровья»
Площадку Центра здоровья посетили порядка 300 горожан. Они прошли обследования и проконсультировались со специалистами.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Афганистане три боевика напали на гостиницу
Как заявил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, правоохранительные органы ликвидировали трёх напавших на отель.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Гаджеты
Представлен профессиональный монитор BenQ SW270C
Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью SW270C, который ориентирован на профессиональных фотографов.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Первый замглавы АСВ Мирошников покидает свой пост
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост с 22 июля, и эту должность предложили вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Андрею Мельникову, сообщили РИА Новости в пресс-службе АСВ.
Обновлено 10 июля в 12:28
Спорт
Стал известен соперник сборной России в полуфинале Лиги Наций
Сегодня сборная России по волейболу уступила команда США со счетом 3:0 в матче группового этапа «Финала шести» Лиги Наций.
Обновлено в 00:05
Общество
Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней
Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.
Обновлено в 06:06
Общество
Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
Обновлено в 04:19
Хоккей
«Коламбус» может сделать оффер-шит «Торонто» по Марнеру
Журналист The Athletic Аарон Портцлайн сообщил, что «Коламбус» рассматривает возможность сделать оффер-шит «Торонто» по нападающему Митчу Марнеру.
Обновлено в 06:13
Происшествия
При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ
В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44