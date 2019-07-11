Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру. Об этом рассказали журналисты РБК со ссылкой на заявление представителей Банка непрофильных активов.

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов

Происшествия Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.

Происшествия Телеканал «112.Украина» обстреляли из гранатомёта Здание в Киеве, где находится телеканал «112.Украина» обстреляли из гранатомёта. По предварительным данным, никто не пострадал.

Автоспорт «Не смотрю на другие команды». Даниил Квят – о сезоне-2020 По словам пилота «Торо Россо», вопрос смены команды пока не стоит. Даниил Квят уверен, что переговоры с текущей командой закончатся успехом.

Экономика Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Экономика Государство поможет семьям с низким доходом Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.

Религия Очередь к мощам Петра и Февронии в Москве будет формироваться на Пречистенской набережной Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю.

Футбол «Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенстве Зенит обыграл Тамбов (2:1) в матче первого тура молодежного первенства. Все голы в матче были забиты во втором тайме.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Здоровье Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.

Происшествия Полиция Парижа вытеснила протестующих мигрантов из Пантеона Полиция Парижа пресекла акцию протеста нелегальных мигрантов в Пантеоне, вытеснив всех участников на улицу.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».

Экономика На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».

Хоккей Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.

Авто LADA Largus подорожала за два года на 61 тысячу рублей Специалисты сайта «Цена Авто» провели исследование, в рамках которого изучили изменение стоимости LADA Largus за последние два года.

Политика Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).

Происшествия В Афганистане три боевика напали на гостиницу Как заявил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, правоохранительные органы ликвидировали трёх напавших на отель.

Политика Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.

Гаджеты Представлен профессиональный монитор BenQ SW270C Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью SW270C, который ориентирован на профессиональных фотографов.

Происшествия Первый замглавы АСВ Мирошников покидает свой пост Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост с 22 июля, и эту должность предложили вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Андрею Мельникову, сообщили РИА Новости в пресс-службе АСВ.

Спорт Стал известен соперник сборной России в полуфинале Лиги Наций Сегодня сборная России по волейболу уступила команда США со счетом 3:0 в матче группового этапа «Финала шести» Лиги Наций.

Общество Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.

Хоккей «Коламбус» может сделать оффер-шит «Торонто» по Марнеру Журналист The Athletic Аарон Портцлайн сообщил, что «Коламбус» рассматривает возможность сделать оффер-шит «Торонто» по нападающему Митчу Марнеру.

Происшествия При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.

Политика Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.