Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларовiReactor вчера в 01:39

Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру. Об этом рассказали журналисты РБК со ссылкой на заявление представителей Банка непрофильных активов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

РБК11 июля в 13:51

Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на 572 миллиона долларов

Эхо Москвы11 июля в 19:18

Лондонский суд фактически арестовал имущество Минца на $572 млн

Коммерсантъ11 июля в 16:22

Высокий суд Лондона заблокировал имущество Минца и его сыновей на $600 млн

Ведомости11 июля в 14:17

Суд 20 августа рассмотрит апелляцию компании Минца по иску «Траста»

РИА Новостивчера в 04:37

Банк «Траст» добился запрета на отчуждение Минцем имущества на $572 млн

ТАСС11 июля в 13:44

«Траст» через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн

Forbes11 июля в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
Происшествия

Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии

Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Телеканал «112.Украина» обстреляли из гранатомёта

Здание в Киеве, где находится телеканал «112.Украина» обстреляли из гранатомёта. По предварительным данным, никто не пострадал.
Обновлено в 02:53
Автоспорт

«Не смотрю на другие команды». Даниил Квят – о сезоне-2020

По словам пилота «Торо Россо», вопрос смены команды пока не стоит. Даниил Квят уверен, что переговоры с текущей командой закончатся успехом.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Религия

Очередь к мощам Петра и Февронии в Москве будет формироваться на Пречистенской набережной

Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю.
Обновлено в 07:26
Футбол

«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенстве

Зенит обыграл Тамбов (2:1) в матче первого тура молодежного первенства. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Обновлено в 07:17
Политика

Осужденный в России украинец вышел на свободу по решению Зеленского

Обновлено в 05:17
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Полиция Парижа вытеснила протестующих мигрантов из Пантеона

Полиция Парижа пресекла акцию протеста нелегальных мигрантов в Пантеоне, вытеснив всех участников на улицу.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Хоккей

Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей

Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.
Обновлено в 06:50
Авто

LADA Largus подорожала за два года на 61 тысячу рублей

Специалисты сайта «Цена Авто» провели исследование, в рамках которого изучили изменение стоимости LADA Largus за последние два года.
Обновлено в 03:54
Политика

Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 07:05
Здоровье

Около 300 пензенцев стали участниками проекта «Парковая зона – территория здоровья»

Площадку Центра здоровья посетили порядка 300 горожан. Они прошли обследования и проконсультировались со специалистами.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Афганистане три боевика напали на гостиницу

Как заявил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, правоохранительные органы ликвидировали трёх напавших на отель.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Гаджеты

Представлен профессиональный монитор BenQ SW270C

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью SW270C, который ориентирован на профессиональных фотографов.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Первый замглавы АСВ Мирошников покидает свой пост

Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост с 22 июля, и эту должность предложили вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Андрею Мельникову, сообщили РИА Новости в пресс-службе АСВ.
Обновлено 10 июля в 12:28
Спорт

Стал известен соперник сборной России в полуфинале Лиги Наций

Сегодня сборная России по волейболу уступила команда США со счетом 3:0 в матче группового этапа «Финала шести» Лиги Наций.
Обновлено в 00:05
Общество

Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней

Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.
Обновлено в 06:06
Общество

Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Обновлено в 04:19
Хоккей

«Коламбус» может сделать оффер-шит «Торонто» по Марнеру

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн сообщил, что «Коламбус» рассматривает возможность сделать оффер-шит «Торонто» по нападающему Митчу Марнеру.
Обновлено в 06:13
Происшествия

При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ

В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Борис Минц
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель и меценат, основатель Музея русского импрессионизма. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное