Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларовiReactor 01:39
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру. Об этом рассказали журналисты РБК со ссылкой на заявление представителей Банка непрофильных активов.
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Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 13:31
Технологии
YouTube сформирует образовательные плейлисты
YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.
Обновлено в 10:12
Общество
Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём
Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено в 09:44
Общество
Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях
Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.
Обновлено в 16:09
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Кино
Россияне не оценили сериал «Последние цари»
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Транспорт
В московском метро закрыли девять станций на красной ветке
Девять станций на южном участке Сокольнической (красной) линии московского метро закрылись для пассажиров в субботу, 13 июля.
Обновлено в 19:02
Экономика
Центробанк отложит новую пенсионную реформу
Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 15:27
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Авто
Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей
Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками
12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено в 08:43
Авто
Nissan тизером анонсировал новое поколение Nissan Juke
Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.
Обновлено в 16:57
Политика
Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»
Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
Обновлено в 20:36
Шоу-бизнес
Лариса Копенкина после кражи в Испании собирает деньги на билет домой
Очень быстро неравнодушные пользователи Сети собрали необходимое количество денег и Лариса Копенкина, выразив всем свою благодарность, объявила о завершении приёма пожертвований.
Обновлено в 15:09
Политика
Венесуэла подписала соглашение с российским автопроизводителем
Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что Каракас заключил соглашение о сотрудничестве с одним из российских автопроизводителей.
Обновлено в 22:59
Авто
Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus
Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».
Обновлено в 22:14
Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Авто
Корейская версия Hyundai Venue нарядилась ярче других
Топ-версия (справа) называется Flux.
Обновлено в 16:40
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Здоровье
Число заболевших мышиной лихорадкой в Саратове приблизилось к 900
В Саратовской области с начала весенне-летнего периода 848 человек заболели мышиной лихорадкой. В больницах остаются 162 инфицированных.
Обновлено в 08:44
Общество
Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика
Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ
Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.
Обновлено в 05:32
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену
Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено в 15:24
Путешествия
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Обновлено в 20:41
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08