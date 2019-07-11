Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларовiReactor вчера в 01:39
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру. Об этом рассказали журналисты РБК со ссылкой на заявление представителей Банка непрофильных активов.
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Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В Тыве паводок подтопил 80 придомовых территорий
На западе Тывы, в поселке Хондергей паводок подтопил 80 придомовых территорий.
Обновлено в 00:25
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Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено 11 июля в 14:02
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского
В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Машина, в которой на переправе реки Шуй в Туве погибли девять человек, остановилась на реке из-за заглохшего двигателя, сообщает региональный главк Следственного комитета.
Обновлено в 00:34
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
Центр установил меньшего размера, чем стандартные (500 x 500 мм), знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», а также экспериментальный объединенный указатель «Парковка для инвалидов» на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.
Обновлено вчера в 21:17
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену Софии Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве
«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит американскую делегацию в диалоге США и России по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено вчера в 18:30
Здоровье
5 причин, которые заставят вас навсегда отказаться от блинов
Рассказываем, почему вам стоит отказаться от них прямо сейчас.
Обновлено вчера в 09:59
Хоккей
Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто»
Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".
Обновлено в 01:07
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Леди Гага и актер Брэдли Купер съехались
Купер и Леди Гага начали жить вместе. Певица переехала в шикарный особняке актера в Нью-Йорке, сообщает In Touch.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Наука
Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо
Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено 11 июля в 06:32
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия
Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось
Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено 11 июля в 00:11
Экология
Доставайте купальники! Тест-драйв пляжей и спа-зон с бассейном в Екатеринбурге
Корреспонденты E1.RU протестировали популярные городские пляжи и спа-зоны.
Обновлено в 01:02
Происшествия
«Летающий радар» США загорелся в воздухе
В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Красноярском крае выявили контрабанду сосны на 37 миллионов рублей
Предприятию удалось незаконно продать за границу около 10 тысяч кубических метров сосны, таможенная стоимость которой составила свыше 37 миллионов рублей.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет
Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Транспорт
В московском метро закрыли участок красной ветки
В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено в 01:02
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Общество
Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45