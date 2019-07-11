Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларовiReactor вчера в 01:39

Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру. Об этом рассказали журналисты РБК со ссылкой на заявление представителей Банка непрофильных активов.
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Суд в Лондоне блокировал активы бизнесмена Минца на $572 млн

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
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