Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК 13:51
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
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Происшествия
Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро
Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено в 14:22
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено в 07:55
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Два нарушителя попытались проникнуть на ядерный объект в США
Два человека перепрыгнули через забор на территории исследовательского центра с ядерным реактором «Валлеситос» компании GE Hitachi в американском Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:15
Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве
"По предварительным данным, 30 июня текущего года на территории Бирюлевского дендропарка 26-летняя девушка упала в канализационный люк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", – рассказали в ведомстве.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Крыша дома на улице Ленина загорелась в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоквартирного дома в самом центре города. Пожар случился по адресу: Ленина, 297.
Обновлено в 20:14
Происшествия
12 июля в Иркутской области объявили днем траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по погибшим в наводнении. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 06:31
Общество
Половина россиянок оказались жертвами домашнего насилия
Отмечается, что более половины опрошенных (56 процентов) подвергались домашнему насилию.
Обновлено в 21:06
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Общество
Четыре муниципалитета Приморья попадут под мощный удар циклона
Днем 12 июля Приморье окажется под влиянием северной части активного циклона.
Обновлено в 19:42
Общество
Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД
В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.
Обновлено в 19:31
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено в 21:31
Политика
Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили
Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено в 05:45
Здоровье
В Петергофе корью заболел ребенок
В Петергофе выявлен и подтверждён случай заболевания ребенка корью. Об этом сообщает администрация городской поликлиники №122.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено в 00:18
Политика
Глава программы по производству Boeing 737 уйдет в отставку
Руководитель программы по производству самолетов семейства Boeing 737 Эрик Линдблад уходит в отставку.
Обновлено в 20:28
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено в 16:16
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России
Французский кинорежиссер Люк Бессон объяснил интерес многих голливудских студий к истории России тем, что «эта тема — настоящий бескрайний океан».
Обновлено в 10:32
Здоровье
Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
Только три ядовитых гриба, растущих в Подмосковье, можно спутать со съедобными - свинушку, галерину и гебелому, остальные непригодные в пищу грибы можно определить по виду, рассказали в министерстве экологии Московской области.
Обновлено в 20:12
Общество
Сын Бари Алибасова ответил на обвинения в адрес отца в симуляции
На очередную попытку уличить продюсера Бари Алибасова в симуляции отравления "Кротом" тут же последовала, разумеется, ответная реакция.
Обновлено в 10:12
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Обновлено в 19:11
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Технологии
Завершен 1-й этап цифровизации ПС 220 кВ Благовещенская
ПАО "ФСК ЕЭС" (Россети – ФСК ЕЭС) завершило первый этап проекта цифровизации подстанции 220 кВ "Благовещенская" в Амурской области.
Обновлено в 22:24
Политика
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
Обновлено в 19:01