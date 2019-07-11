Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК вчера в 13:51
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
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Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
Эхо Москвывчера в 19:18
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Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке Ак
В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:15
Политика
Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор
Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые провели телефонный разговор.
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Кино
В экранизации Mortal Kombat впервые покажут «фаталити»
Обновлено в 12:02
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Религия
Православные 12 июля отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 02:06
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
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Происшествия
Ещё один пляж в Крыму залило зловонной массой
Обновлено в 10:20
Происшествия
Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у организации «21 ВЕК»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью), НКО «21 ВЕК» (ООО), рег. №3309-К, г. Санкт-Петербург (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД-1622)», — говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:30
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии
Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 07:58
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Наука
В Греции найдены древнейшие в Евразии останки человека
В пещере Алидима специалисты нашли череп кроманьонца, который жил здесь больше двухсот тысяч лет назад.
Обновлено 10 июля в 22:15
Футбол
«Арсенал» и «Динамо» определились с составами на матч РПЛ
Обновлено в 12:12
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Общество
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Общество
Столичные власти предупредили об ответственности организаторов встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму
Информация о проведении встречи с избирателями в центре города стала распространяться группой кандидатов в депутаты в социальных сетях, однако, по словам властей, не была с ними согласована.
Обновлено в 12:02
Энергетика
Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России
Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:40
Футбол
19-летний Медведь стал игроком «Ростова»
"Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.
Обновлено в 03:43
Хоккей
«Сочи» заключил пробный контракт с Анисиным
Нападающий Михаил Анисин заключил пробный контракт с "Сочи", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:59
Политика
Подозреваемый в госизмене помощник уральского полпреда уволен
Арестованный по подозрению в госизмене Александр Воробьев уволен с поста помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, сообщают «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:05
Политика
Глава МВД Эстонии не нашел угроз со стороны России
На вопрос о возможном нападении со стороны России министр ответил, что не верит в такой сценарий развития событий в ближайшем будущем.
Обновлено в 12:03
Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева похудела на 5 килограммов за неделю
60-летняя Лариса Гузеева является одной из тех знаменитостей, что не лезут за словом в карман.
Обновлено в 11:21
Экономика
В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%
Российский Минтруд предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4,1 процента по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 05:34