Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК вчера в 13:51

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд 20 августа рассмотрит апелляцию компании Минца по иску «Траста»

РИА Новости04:37

«Траст» через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн

Forbesвчера в 13:15

Лондонский суд фактически арестовал имущество Минца на $572 млн

Коммерсантъвчера в 16:22

Высокий суд Лондона заблокировал имущество Минца и его сыновей на $600 млн

Ведомостивчера в 14:17

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

РБКвчера в 13:51

Банк «Траст» добился запрета на отчуждение Минцем имущества на $572 млн

ТАССвчера в 13:44

Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на 572 миллиона долларов

Эхо Москвывчера в 19:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Три врача похитили лекарства для онкобольных на 2,5 млн рублей

Три медработника в Подмосковье обвиняются в хищении дорогостоящих лекарств для льготников-онкобольных на сумму 2, 5 млн рублей.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Геннадий Малахов раскритиковал программу «Жить здорово»

Раньше к Малышевой Малахов относился спокойно.
Обновлено 10 июля в 08:00
Экономика

ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей

Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 06:34
Спорт

Россиянка Ильиных не отобралась в финал ЧМ по водным видам спорта

Россиянка Кристина Ильиных показала третий результат в квалификации на метровом трамплине на чемпионат мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Иностранцы заинтересовались российским «Каракуртом»

Делегации из Объдиенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама проявили интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 «Каракурт» и фрегату «Гепард-3,9». Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького.
Обновлено в 07:39
Политика

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Экономика

В Минпромторге прокомментировали подорожание валидола

Валидол несмотря на подорожание, продолжающееся более полугода, остается в группе лекарств до 50 рублей, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Сергей Цыб в кулуарах церемонии открытия завода компании "Эвалар".
Обновлено в 07:18
Политика

Глава СПЧ назвал мем о депутате кировской гордумы легкой усмешкой

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука из-за публикации в сети Интернет.
Обновлено в 05:36
Театры

В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев

Обновлено вчера в 15:21
Политика

Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера

На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Экономика

ЦБ заверил, что все платежные системы продолжат работу в РФ

Представители Центрального банка России сообщили, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме.
Обновлено в 07:01
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами

Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
Обновлено в 03:59
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В аэропорту Краснодара за дебош задержан актер Тимур Ефременков

Обновлено в 04:15
Происшествия

Устроившие крушение «Сапсана» террористы получили до 21 года колонии

Московский окружной военный суд приговорил семерых террористов к срокам от 15 до 21 года колонии за крушение «Сапсана» летом 2017 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору шашлыка

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору готового шашлыка в магазине для тех, кто не хочет мариновать мясо самостоятельно.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Сергей Собянин открыл северный терминал ТПУ «Стрешнево»

Обновлено в 05:07
Политика

Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19
Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Авто

Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

На Ставрополье прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев

Глава российского правительства и ряд министров находятся в регионе с рабочим визитом.
Обновлено в 07:35
Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Политика

СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Удар молнии убил женщину в Челябинской области

Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
Обновлено в 03:17
Футбол

Болельщики напали на министра спорта ДР Конго после неудачи сборной

В серии пенальти мадагаскарцы оказались точнее. После неудачи сборной пострадал министр спорта ДР Конго.
Обновлено в 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Борис Минц
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель и меценат, основатель Музея русского импрессионизма. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное