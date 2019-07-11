Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

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