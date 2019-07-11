Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК вчера в 13:51
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
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Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
Эхо Москвывчера в 19:18
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Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
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Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Три врача похитили лекарства для онкобольных на 2,5 млн рублей
Три медработника в Подмосковье обвиняются в хищении дорогостоящих лекарств для льготников-онкобольных на сумму 2, 5 млн рублей.
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Геннадий Малахов раскритиковал программу «Жить здорово»
Раньше к Малышевой Малахов относился спокойно.
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Экономика
ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей
Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
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Делегации из Объдиенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама проявили интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 «Каракурт» и фрегату «Гепард-3,9». Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького.
Обновлено в 07:39
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Экономика
В Минпромторге прокомментировали подорожание валидола
Валидол несмотря на подорожание, продолжающееся более полугода, остается в группе лекарств до 50 рублей, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Сергей Цыб в кулуарах церемонии открытия завода компании "Эвалар".
Обновлено в 07:18
Политика
Глава СПЧ назвал мем о депутате кировской гордумы легкой усмешкой
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука из-за публикации в сети Интернет.
Обновлено в 05:36
Театры
В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера
На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Экономика
ЦБ заверил, что все платежные системы продолжат работу в РФ
Представители Центрального банка России сообщили, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме.
Обновлено в 07:01
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами
Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
Обновлено в 03:59
Политика
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Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Устроившие крушение «Сапсана» террористы получили до 21 года колонии
Московский окружной военный суд приговорил семерых террористов к срокам от 15 до 21 года колонии за крушение «Сапсана» летом 2017 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору шашлыка
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору готового шашлыка в магазине для тех, кто не хочет мариновать мясо самостоятельно.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Сергей Собянин открыл северный терминал ТПУ «Стрешнево»
Обновлено в 05:07
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Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
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На Ставрополье прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев
Глава российского правительства и ряд министров находятся в регионе с рабочим визитом.
Обновлено в 07:35
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
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СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Удар молнии убил женщину в Челябинской области
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Футбол
Болельщики напали на министра спорта ДР Конго после неудачи сборной
В серии пенальти мадагаскарцы оказались точнее. После неудачи сборной пострадал министр спорта ДР Конго.
Обновлено в 05:13