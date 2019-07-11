Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК 13:51
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован
МЧС по Московской области сообщило о ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах. Пожар близ ТЭЦ-27 в Мытищах возник накануне утром.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес
У страдающей от рака актрисы Яковлевой отнялись ноги
Яковлева на протяжении долгого времени страдает от рака, и во время поездки в Минск у нее резко отнялись ноги.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Здоровье
Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
Использование некачественных солнцезащитных очков может приводить к проблемам со зрением, так как под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому покупать очки следует только в оптике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:10
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил за хавбека «Лацио» 80 миллионов евро
Сообщается, что английский клуб готов заплатить за игрока 80 миллионов евро.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы
Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Космос
Китайские ученые уверены, что новая технология позволит им покорить дальний космос
В китайской Академии технологий ракет-носителей уверены, что прорывная технология позволит упростить амбициозные планы Поднебесной в покорении Луны, Марса и дальнего космоса.
Обновлено в 17:01
Общество
Почему нам врут про погоду?
Как бы ни ругали синоптиков, ни один специалист в области прогнозирования, будь то экономист, финансист или политолог, не может предсказывать будущее с такой точностью, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 11:31
Политика
В Судане сообщили о попытке госпереворота
Обновлено в 16:01
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено в 16:00
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми
Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Теннис
В финале Уимблдона сыграют Серена Уильямс и Симона Халеп
В финале Уимблдона встретятся американская теннисистка Серена Уильямс и спортсменка из Румынии Симона Халеп.
Обновлено в 13:54
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Обновлено в 19:11
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Общество
«Нанолек» выпустит вакцину против полиомиелита
Принадлежащая «Роснано» компания «Нанолек» начнет выпускать инактивированную (убитую) вакцину против полиомиелита (ИПВ).
Обновлено в 09:38
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова носит кольцо за 1,5 млн долларов
Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.
Обновлено в 12:54
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Олег Газманов признался, что в молодости злоупотреблял алкоголем
Олег Газманов признался, что в молодости злоупотреблял алкоголем Добавим, что спортивной и подтянутой фигуре Олега Газманова позавидовал на прошлой неделе Иосиф Пригожин.
Обновлено в 16:46
Технологии
МТС развернется на 360 градусов
МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Общество
Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года штрафов стало на 20% больше — 3,5 млн. Соответственно, выросло и число неплательщиков.
Обновлено в 19:31