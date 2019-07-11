Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК 13:51
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
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Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено в 21:20
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
Можель Ирина Шейк впервые сказала, как зовут их дочь с актером Брэдли Купером. Об этом сообщает Harper's Bazaar.
Обновлено в 18:58
Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
Обновлено вчера в 17:01
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
Обновлено в 11:58
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода, пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.
Обновлено в 20:10
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено 09 июля в 05:31
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено в 21:31
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России
Французский кинорежиссёр Люк Бессон объяснил интерес голливудских студий к истории России тем, что «эта тема — настоящий бескрайний океан».
Обновлено в 11:56
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено в 16:00
Политика
В США заговорили о военной защите танкеров в Персидском заливе
Кандидат подчеркнул важную роль США в деле обеспечения свободы навигации в Персидском заливе.
Обновлено в 15:20
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро
Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Транспорт
Глава Минтранса Хакасии пригрозил не церемониться с недобросовестными подрядчиками
Иван Тиронов пообещал, что в этом году укладки асфальта в снег жители Хакасии точно не увидят - а для этого важно, чтобы подрядчики точно соблюдали сроки.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по подозрению в получении взятки
Следователи задержали зампредседателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Его подозревают в получении взятки.
Обновлено в 05:23
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Происшествия
В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик
По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.
Обновлено в 14:28
Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено в 17:17
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Политика
Трамп поклялся узнать гражданство жителей США в обход переписи
Трамп пообещал заглянуть "под каждый камень" и узнать, сколько в стране осталось американцев.
Обновлено в 19:17
Кино
Rambler Group проинвестирует сериал про Остапа Бендера
Сериал расскажет о молодости Остапа Бендера и превращении его в великого комбинатора. Первая часть выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года.
Обновлено в 04:11
Культура
Антонов рассказал о теплом отношении Беглова к фестивалю «Белые ночи»
Народный артист России Юрий Антонов, участвовавший в открытии музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», поделился подробностями беседы с главой Северной столицы Александром Бегловым.
Обновлено в 16:15
Футбол
Погба может уйти в «Реал» за €125 млн
Мадридский "Реал" готов обсудить с "Манчестер Юнайтед" возможный трансфер Поля Погба, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:03
Политика
Глобальная конференция по свободе СМИ 2020 года пройдет в Канаде
"Канада проведет вторую Глобальную конференцию по свободе СМИ в 2020 году", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 20:32
Игры
Valve будет экспериментировать в Steam Labs
Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено в 15:26
Общество
Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД
В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.
Обновлено в 19:31
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено в 01:45