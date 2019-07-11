Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК 13:51

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
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Суд в Лондоне блокировал активы бизнесмена Минца на $572 млн

RT на русском20:23

Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на 572 миллиона долларов

Эхо Москвы19:18

«Траст» через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн

Forbes13:15

Высокий суд Лондона заблокировал имущество Минца и его сыновей на $600 млн

Ведомости14:17

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

РБК13:51

Банк «Траст» добился запрета на отчуждение Минцем имущества на $572 млн

ТАСС13:44

Лондонский суд фактически арестовал имущество Минца на $572 млн

Коммерсантъ16:22
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:38, Вашингтон
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