Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Происшествия Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Политика В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ Инициатива запрета на покупку суверенного долга России для инвесторов из США уже была и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы.

Армия и оружие Начались поставки С-400 в Турцию Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.

Культура Американский переводчик Пушкина и Высоцкого получил российский паспорт Interfax-Russia.ru - Глава Минкультуры Владимир Мединский принял участие в церемонии вручения американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду российского паспорта.

Экономика Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4% Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.

Футбол Голкипер ФК «Краснодар» открыл бутылку мячом Основной вратарь ФК «Краснодар» 20-летний Матвей Сафонов сумел открыть бутылку ударом по мячу.

Политика Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.

Общество Мальдивы в Сибири: The New York Times о золоотвале новосибирской ТЭЦ-5 Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.

Шоу-бизнес Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.

Политика Слова Меркель во время приступа дрожи прочитали по губам Специалист по чтению по губам Джудит Хартер выяснила, какие слова повторяла канцлер Германии Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Политика Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк» Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Общество В работе интим-магазина, который связывают с дочерью Кадырова, нашли нарушения Бутик интимных аксессуаров «Lady A», принадлежащий, по данным СМИ, старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, работает с серьезными нарушениями правил торговли.

Происшествия В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.

Шоу-бизнес Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.