Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК вчера в 13:51
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
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Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
Эхо Москвывчера в 19:18
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Общество
Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля
Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Жительницу Брянска вызвали в полицию из-за тверка на фоне деревьев
Жительницу Брянска Алену Червякову вызвали в полицию из-за видео с тверком на фоне деревьев.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.
Обновлено в 08:38
Автоспорт
На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика
В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Экономика
Минтруд установил МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено в 04:27
Политика
Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала
Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек
Сбой в движении поездов произошёл на Кольцевой линии московского метро вечером 12 июля, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Общество
В Госдуме хотят разрешить образы людей и животных в рекламе алкоголя
«Законопроектом предлагается установить положения, закрепляющие возможность использования в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, являющихся зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками», – говорится в документе.
Обновлено в 13:55
Футбол
В Туле начался матч «Арсенал» — «Динамо»
Матч первого тура Российской Премьер-лиги «Арсенал» — «Динамо» стартовал в эти минуты в Туле на стадионе «Центральный».
Обновлено в 13:00
Футбол
«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита»
Голкипер петербургского «Зенита» Егор Бабурин стал футболистом «Ростова».
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену
Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет
Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
Обновлено в 09:30
Политика
Актер Меньшов назвал запрет на въезд на Украину «жестокой болезнью»
Во время телемоста о ситуации между Россией и Украиной высказались известные советские актеры В эфире телемоста между РФ и Украиной "Надо поговорить" на телеканале Россия 1 актер Владимир Меньшов высказался по поводу запрета на въезд в соседнее государство, который действует в отношении него и множества других российских артистов.
Обновлено в 13:28
Экономика
Минфин США попросил Конгресс поднять потолок госдолга до августа
Министр финансов США Стивен Мнучин просит американский Конгресс поднять потолок государственного долга страны до августа, в ином случае федеральное правительство может остаться без наличных средств.
Обновлено в 11:38
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Политика
Путин отправил губернатора Севастополя Овсянникова в отставку
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинул занимаемое кресло. Указ об отставке Овсянникова подписал президента России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В КЧР спасатели обнаружили перевернувшихся на катамаране туристов
Сотрудники МЧС в ходе спасательной операции обнаружили туристов, перевернувшихся на катамаране во время сплава по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 13:38