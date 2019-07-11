Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Недвижимость Россиянам пообещали по 28 квадратных метров жилья Как отмечают аналитики, за пять лет уровень обеспеченности граждан жильем повысится на 2,5 квадратного метра (в 2018-м на человека приходилось 25,1 «квадрата»).

Общество Россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн.

Армия и оружие «Калашников» рассказал о процессе создания нового АК-12 Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий.

Футбол Черышев подписал контракт с «Валенсией» 28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.

Футбол «Зенит» оказался самым популярным российским клубом на YouTube «Зенит» является самым популярным российским футбольным клубом на YouTube, согласно подсчетам MBA Sport Management.

Политика Путин принял отставку губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Политика Украинского бойца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортера из Италии Бойца украинского добровольнического батальона Виталия Маркива признали виновным в смерти итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе и приговорили к 24 годам тюрьмы.

Общество Парализованной онкобольной свердловчанке не платят пособие по инвалидности Маргарита Лаврухина из Екатеринбурга основала реабилитационный центр для людей, перенесших инсульты, тяжелые травмы, ДТП, после того, как сама оказалась парализована после несчастного случая.

Происшествия Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.

Авто Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.

Спорт Росгвардия пытается спасти биатлон в Югре Руководство Росгвардии и Союза биатлонистов России (СБР) совместно попытаются спасти от закрытия биатлонный центр в Ханты-Мансийске.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Происшествия В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.

Транспорт Путепровод в Реутове сдадут в сентябре После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает "360".

Армия и оружие В России жестко высказались о докладе ОЗХО по «химатаке» в Думе Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал методы составления доклада Миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийской Думе в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года.

Политика В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского "Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", - уточнил пресс-секретарь Путина.

Экономика В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Политика Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Происшествия Смертельная схватка белых акул попала на видео В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.

Шоу-бизнес Юлия Меньшова 20 лет планировала поездку с детьми в США Как рассказала Меньшова в инстаграме, поездку она планировала 20 лет и смогла осуществить, когда дети выросли.

Политика Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.

Происшествия 17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне 17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.