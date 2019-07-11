Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК вчера в 13:51
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
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Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
Эхо Москвывчера в 19:18
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В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
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Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
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Политика
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Обновлено в 07:39
Общество
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О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Полузащитник «Фейеноорда» Тапиа отказался от перехода в «Локомотив»
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Армия и оружие
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Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
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В Москве девушка упала в канализацию и исчезла
В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
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Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
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В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы
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Обновлено в 10:22
Общество
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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Политика
Молдавия захотела привлечь Саакашвили к проведению реформ
Премьер-министр Молдавии Майя Санду хочет привлечь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к проведению реформ в стране.
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Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
Обновлено в 09:30
Авто
Fiat Toro-2020 получит дизель в базовой комплектации
Впервые Fiat Toro вышел в продажу ещё 3 года назад. Основным рынком для машины является Бразилия, где и было налажено производство пикапа.
Обновлено в 08:56
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Экранизация игры Mortal Kombat выйдет с «взрослым» рейтингом
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Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
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Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
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Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
Обновлено в 09:46
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Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
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Технологии
Apple не смогла зарегистрировать товарный знак в России
Роспатент отказал корпорации Apple в регистрации товарного знака, связанного с технологиями дополненной реальности (augmented reality, AR).
Обновлено в 03:25
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Медведев возродит институт типового проектирования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Политика
Bloomberg: Кремль может провести парламентскую реформу для сохранения Путина у власти
Один из источников Bloomberg констатировал, что реформа будет проведена перед парламентскими выборами, запланированными на 2021 г. Она даст Путину полный контроль над Госдумой за три года до окончания его срока, отметил собеседник агентства.
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