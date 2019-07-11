Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК вчера в 13:51
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
Читать в источнике
Оценить129
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
Эхо Москвывчера в 19:18
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
Интернет
В Google признали прослушивание голосовых команд пользователей
Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось
4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России
Обновлено вчера в 11:56
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
135 пациентов психинтерната отравились в Хабаровском крае
В психоневрологическом интернате посёлка Эльбан произошло массовое отравление пациентов.
Обновлено вчера в 01:02
Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Обновлено 10 июля в 12:52
Происшествия
Глава ПФР подтвердил задержание своего заместителя
Кремль в курсе задержания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако там не знают, что стало причиной обвинения.
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Обыски прошли в офисе Зеленского
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие
Пять кораблей попытались захватить британский танкер у берегов Ирана
По их данным, иранские корабли требовали от британского танкера остановиться.
Обновлено вчера в 01:27
Политика
Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»
Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
По данным издания, Дубровский упоминается в материалах дела о преступном сообществе, совершавшем хищения у РЖД.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено вчера в 09:33
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Космос
В космосе нашли золотой астероид
Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Путин снял с должности губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 12:07
Технологии
В работе Twitter произошёл глобальный сбой
При открытии Twitter появляется предупреждение о внутренней ошибке сервера. В компании обещают устранить сбой в ближайшее время.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В Челябинской области женщину убило молнией
В Еткульском районе (Челябинская область) пенсионерка погибла от удара молнии.
Обновлено в 01:09
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у НКО «21 век»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "21 век" за нарушение законодательства.
Обновлено в 01:33
Наука
Физики добились рекордного ускорения электронов терагерцовым импульсом
Обновлено вчера в 12:38
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Политика
Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 18:20