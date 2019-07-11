Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК 13:51
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:08, Вашингтон
Политика
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
Три приступа дрожи за три недели - Ангела Меркель поведала в каком состоянии находится ее здоровье.
Обновлено вчера в 10:37
Наука
Физики добились рекордного ускорения электронов терагерцовым импульсом
Ученые впервые добились при помощи экспериментального компактного ускорителя частиц на основе терагерцового излучения увеличения энергии электронов более чем в два раза.
Обновлено в 12:38
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
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Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Театры
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет скончался актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:11
Космос
12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру
Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Элина Сушкевич не признала вину
Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 16:07
Общество
Московский печатный филиал Гознака отметил 100-летие
Столетие отмечает Московская печатная фабрика - филиал "Гознака".
Обновлено в 15:40
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Полиция задержала попытавшегося попасть в Букингемский дворец мужчину
Обновлено вчера в 23:49
Музыка
«Ленинград» выступит на Гран-при «Формулы-1» в Сочи
Обновлено в 09:56
Происшествия
Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае
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Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов
Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
В Судане предотвратили новый государственный переворот
Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Общество
В Царское Село будут пускать только по паспорту
Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.
Обновлено в 16:04
Политика
Давыденко назвала «лживым» отчет красноярской прокуратуры о проверке
Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко прокомментировала отчет прокуратуры, в котором говорится о возможном конфликте интересов и превышении полномочий в ее работе.
Обновлено вчера в 23:12
Финансы
Рубль и нефть укрепились, но фондовый рынок во власти «медведей»
В четверг на российском фондовом рынке продавцы оказались сильнее покупателей, несмотря на подросшие нефтяные цены и прилично укрепляющийся рубль.
Обновлено в 12:47
Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 15:40
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь
Аудиторы Счетной палаты обнаружили несколько марок дорогих автомобилей, не вошедших в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами.
Обновлено в 04:54