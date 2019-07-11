Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Политика Меркель рассказала о состоянии своего здоровья Три приступа дрожи за три недели - Ангела Меркель поведала в каком состоянии находится ее здоровье.

Наука Физики добились рекордного ускорения электронов терагерцовым импульсом Ученые впервые добились при помощи экспериментального компактного ускорителя частиц на основе терагерцового излучения увеличения энергии электронов более чем в два раза.

Происшествия 35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.

Политика NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал «NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Театры В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев В Петербурге в возрасте 49 лет скончался актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.

Космос 12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.

Происшествия Элина Сушкевич не признала вину Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.

Политика В Судане предотвратили новый государственный переворот Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.

Общество В Царское Село будут пускать только по паспорту Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.

Политика Давыденко назвала «лживым» отчет красноярской прокуратуры о проверке Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко прокомментировала отчет прокуратуры, в котором говорится о возможном конфликте интересов и превышении полномочий в ее работе.

Финансы Рубль и нефть укрепились, но фондовый рынок во власти «медведей» В четверг на российском фондовом рынке продавцы оказались сильнее покупателей, несмотря на подросшие нефтяные цены и прилично укрепляющийся рубль.

Политика Путин освободил от должности губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.