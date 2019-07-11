Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК 13:51
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
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Общество
Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион
Обновлено в 10:09
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Мало соли и хорошая компания. Как питаться после 40 лет
Рассказываем, как нужно питаться после 40 лет, чтобы оставаться бодрым и здоровым еще долгие годы. От питания зависит наше здоровье.
Обновлено в 17:08
Футбол
Федор Кудряшов перешел в «Сочи»
Обновлено в 17:06
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова носит кольцо за 1,5 млн долларов
Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.
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Футбол
Петржела: «Зенит» — один из главных фаворитов сезона
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о главных фаворитах за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиге.
Обновлено в 18:24
Общество
Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить
Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России
В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Интернет
Работа Twitter восстанавливается после сбоя
Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.
Обновлено в 17:15
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма
На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено в 03:44
Экономика
Администрация Оренбурга 30-миллионному должнику предлагала… рассрочку на 30 лет!
В июне 2007 года между ОАО «Оренбургстрой» и администрацией города Оренбурга был заключен договор аренды земельного участка для строительства комплекса многоэтажных жилых домов с гаражами сроком до 2008 года.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Театры
На Фестивале имени Чехова представят балет «Жизель»
Обновлено в 08:13
Политика
Президент Бразилии может назначить сына послом в США
Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Музыка
Кустурица назвал главный аргумент русской культуры
Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Наука
Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом
Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
В Судане предотвратили новый государственный переворот
Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Геннадий Малахов раскритиковал программу «Жить здорово»
Раньше к Малышевой Малахов относился спокойно.
Обновлено вчера в 08:00