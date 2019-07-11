Финансы

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК 13:51

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
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Высокий суд Лондона арестовал имущество Минца и его сыновей на $600 млн

Ведомости14:17

«Траст» через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн

Forbes13:15

Банк «Траст» добился запрета на отчуждение Минцем имущества на $572 млн

ТАСС13:44

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

РБК13:51
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Наука

В Ливане нашли могилу двух финикийских воинов

Британские археологи нашли в Сайде (ранее Сидон) на юге Ливана могилу двух хананейских (финикийских) воинов, живших около 3,9 тысяч лет назад, сообщает The History Blog со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.
Обновлено в 04:26
Политика

Путин поговорил с Зеленским по телефону

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Здоровье

Врачи назвали три признака разрушения печени

Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Политика

МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина

В свою очередь, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразил протест из-за планов Москвы устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги в ходе Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:38
Политика

Президент освободил от должности губернатора Севастополя

Президент России подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает "Россия 24".
Обновлено в 11:59
Политика

Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%

НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Общество

В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму

Антимонопольщики проверяют информацию о том, что владельцы кафе с шаурмой, находящееся в краевом центре, использовали религиозный образ для рекламы своего заведения.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Экономика

Минтруд предложил новый прожиточный минимум

Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено в 13:07
Общество

В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов

Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Общество

Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции

Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.
Обновлено в 13:07
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9

Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено в 08:15
Политика

Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его

Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено в 13:41
Здоровье

«Нанолек» выпустит вакцину против полиомиелита

Принадлежащая «Роснано» компания «Нанолек» начнет выпускать инактивированную (убитую) вакцину против полиомиелита (ИПВ).
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Глава ДНР заявил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Обновлено в 13:08
Происшествия

В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик

По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей

В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.
Обновлено в 11:17
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Политика

Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Грозный противник: ветераны ВВС США рассказали о встрече с МиГ-29

Первыми западными истребителями, встретившимися с советскими самолетами в учебном бою, стали F-16 510-й истребительной эскадрильи ВВС США.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Финансы

Рубль и нефть укрепились, но фондовый рынок во власти «медведей»

В четверг на российском фондовом рынке продавцы оказались сильнее покупателей, несмотря на подросшие нефтяные цены и прилично укрепляющийся рубль.
Обновлено в 12:47
Политика

Суд ЕС частично отменил санкции против Януковича

Суд ЕС аннулировал решения, продлевавшие санкции против Януковича с марта 2016-го по март 2018 года, но пока не принял решения по законности продления этих мер до марта 2019 года (и пока не рассматривал последнее решение о продлении санкций до марта 2020 года), объясняет Лестер.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми

Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Общество

«Коммерсантъ» нашел радиоактивное загрязнение в районе Коломенского

Обновлено в 05:36
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
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Банк
Российский коммерческий банк, созданный в 1993 году. С 2014 года находился под санацией «Бинбанка». В июле 2018 году произошло присоединение банка «Рост-банк» к банку «Траст».
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