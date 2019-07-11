Финансы
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млнРБК 13:51
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили РБК в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Наука
В Ливане нашли могилу двух финикийских воинов
Британские археологи нашли в Сайде (ранее Сидон) на юге Ливана могилу двух хананейских (финикийских) воинов, живших около 3,9 тысяч лет назад, сообщает The History Blog со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.
Обновлено в 04:26
Политика
Путин поговорил с Зеленским по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Здоровье
Врачи назвали три признака разрушения печени
Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Политика
МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина
В свою очередь, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразил протест из-за планов Москвы устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги в ходе Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:38
Политика
Президент освободил от должности губернатора Севастополя
Президент России подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает "Россия 24".
Обновлено в 11:59
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Общество
В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму
Антимонопольщики проверяют информацию о том, что владельцы кафе с шаурмой, находящееся в краевом центре, использовали религиозный образ для рекламы своего заведения.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимум
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено в 13:07
Общество
В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов
Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Общество
Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции
Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.
Обновлено в 13:07
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9
Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено в 08:15
Политика
Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его
Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено в 13:41
Здоровье
«Нанолек» выпустит вакцину против полиомиелита
Принадлежащая «Роснано» компания «Нанолек» начнет выпускать инактивированную (убитую) вакцину против полиомиелита (ИПВ).
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик
По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей
В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.
Обновлено в 11:17
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Политика
Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Грозный противник: ветераны ВВС США рассказали о встрече с МиГ-29
Первыми западными истребителями, встретившимися с советскими самолетами в учебном бою, стали F-16 510-й истребительной эскадрильи ВВС США.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Финансы
Рубль и нефть укрепились, но фондовый рынок во власти «медведей»
В четверг на российском фондовом рынке продавцы оказались сильнее покупателей, несмотря на подросшие нефтяные цены и прилично укрепляющийся рубль.
Обновлено в 12:47
Политика
Суд ЕС частично отменил санкции против Януковича
Суд ЕС аннулировал решения, продлевавшие санкции против Януковича с марта 2016-го по март 2018 года, но пока не принял решения по законности продления этих мер до марта 2019 года (и пока не рассматривал последнее решение о продлении санкций до марта 2020 года), объясняет Лестер.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми
Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04