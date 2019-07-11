Экономика
Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллионаКомсомольская правда вчера в 20:27
Высокий суд Лондона принял решение о блокировке активов владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей - Дмитрия, Игоря и Александра - на сумму 572 миллиона долларов, сообщает пресс-служба банка «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов.
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Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
Эхо Москвывчера в 19:18
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