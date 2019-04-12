Экономика
Суд в Лондоне арестовал имущество бывшего совладельца ВнешпромбанкаЭхо Москвы вчера в 04:00
Высокий суд Лондона арестовал по иску Внешпромбанка имущество на один миллиард 750 тысяч долларов. Как пишут «Ведомости», это виллы в Италии и Франции, треть акций пятизвездочного отеля в Швейцарии, недвижимость в Лондоне и земля в Подмосковье.
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Суд Лондона арестовал имущество российского банкира на $1,75 млрд
Московский Комсомолец11 апреля в 17:44
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 16:56
Спорт
Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию
Обновлено 11 апреля в 10:16
Общество
Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже
Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеозапись встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.
Обновлено вчера в 13:09
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Происшествия
В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов
Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского
Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров).
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии
В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено вчера в 21:03
Авто
Версии Peugeot 308 GT и GTi попали в жернова эконорм
Обновлено вчера в 09:41
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков
Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала о процессе превращения Джонни Деппа в «монстра»
Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено вчера в 08:01
Технологии
Disney запустит стриминговый сервис
Компания Walt Disney запустит собственный стриминговый сервис в ноябре текущего года.
Обновлено вчера в 08:52
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Музыка
The Chemical Brothers выпустили новый альбом «No Geography»
Британский электронный дуэт The Chemical Brothers выпустил свой девятый полноформатный альбом «No Geography».
Обновлено вчера в 01:20
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Порошенко рассчитывает провести выборы в Донбассе до марта 2020 года
"Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен - сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы, и таким образом завершить политический процесс и имплементировать эту часть минских договорённостей", - добавил Порошенко.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
За прошедший год российские политики и министры стали беднее
Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено вчера в 08:00