Экономика

Суд в Лондоне арестовал имущество бывшего совладельца ВнешпромбанкаЭхо Москвы вчера в 04:00

Высокий суд Лондона арестовал по иску Внешпромбанка имущество на один миллиард 750 тысяч долларов. Как пишут «Ведомости», это виллы в Италии и Франции, треть акций пятизвездочного отеля в Швейцарии, недвижимость в Лондоне и земля в Подмосковье.
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Суд Лондона арестовал активы экс-совладельца Внешпромбанка на $1,75 млрд

РБКвчера в 07:14

Высокий суд Англии арестовал активы бенефициара Внешпромбанка Беджамова

ТАССвчера в 06:48

У беглого банкира арестовали имущество на $1,75 млрд

Ведомости11 апреля в 17:18

Суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца Внешпромбанка Беджамова

Коммерсантъвчера в 03:17

Суд в Лондоне арестовал имущество бывшего совладельца Внешпромбанка

Эхо Москвывчера в 04:00

Суд Лондона арестовал имущество российского банкира на $1,75 млрд

Московский Комсомолец11 апреля в 17:44

Высокий суд Англии арестовал активы экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова

РИА Новостивчера в 05:25
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу

В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено вчера в 16:56
Спорт

Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию

Обновлено 11 апреля в 10:16
Общество

Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года

Обновлено вчера в 06:09
Политика

Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеозапись встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.
Обновлено вчера в 13:09
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Происшествия

В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов

Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского

Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров).
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие

WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии

В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено вчера в 21:03
Авто

Версии Peugeot 308 GT и GTi попали в жернова эконорм

Обновлено вчера в 09:41
Космос

На МКС произошла утечка жидкого метана

Обновлено вчера в 11:46
Экономика

Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков

Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала о процессе превращения Джонни Деппа в «монстра»

Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты

В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено вчера в 08:01
Технологии

Disney запустит стриминговый сервис

Компания Walt Disney запустит собственный стриминговый сервис в ноябре текущего года.
Обновлено вчера в 08:52
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Музыка

The Chemical Brothers выпустили новый альбом «No Geography»

Британский электронный дуэт The Chemical Brothers выпустил свой девятый полноформатный альбом «No Geography».
Обновлено вчера в 01:20
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Порошенко рассчитывает провести выборы в Донбассе до марта 2020 года

"Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен - сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы, и таким образом завершить политический процесс и имплементировать эту часть минских договорённостей", - добавил Порошенко.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие

Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35

Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

За прошедший год российские политики и министры стали беднее

Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено вчера в 08:00
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