Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млнВедомости 08:18

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

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