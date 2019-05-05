Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млнВедомости 08:18
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
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Футбол
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо»
Тренерские штабы ЦСКА и «Динамо» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 27-го тура РПЛ.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Приморье празднует День акушерки
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Обновлено в 07:27
Космос
Ракета Falcon 9 с кораблём Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon американской компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал во Флориде к Международной космической станции.
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Армия и оружие
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Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России
Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.
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Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
Запуск ракет из КНДР 4 мая координировал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом 5 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
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Происшествия
Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата
Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
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Кто станет правителем Семи Королевств по мнению букмекеров
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